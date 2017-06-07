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araplar, enez'e 'yat limanı' kuruyor

ARAPLAR, ENEZ'E 'YAT LİMANI' KURUYOR

Arap Turizm Örgütü (ATÖ), Edirne'nin Saros Körfezi kıyısındaki tarihi ve turistik İlçesi Enez'e yat limanı kurmak için çalışmalara başladı.

Tarih : 07 Haziran 2017, 12:18
Puan Ver : Araplar, Enez'e 'yat Limanı' Kuruyor(5/10)7


Edirne Valisi Günay Özdemir, Arapların bölgede yatırım yapacakları yerleri tespit ettiklerini ve çalışmaları olumlu sonuç vereceğine inandığını belirterek, "Enez'de yapılan balıkçı barınaklarımız, yat limanı olarak hizmet verebilecek alt yapıya sahip" dedi.



ATÖ Başkanı Dr. Banadar Bin Fahad Al Fuhaid ile beraberindeki heyet 10 Mayıs günü Dışışleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun tavsiyesi üzerine turizm alanında çalışmalar üzere Edirne'ye geldi. Edirne Valisi Günay Özdemir, Belediye Başkanı Recep Gürkan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt'un da bulunduğu bir toplantıya katılan konuk heyet, Edirne'nin Saros Körfezi kıyısındaki turistik ilçesi Enez'de de incelemelerde bulundu



 



kaynak:haber7








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