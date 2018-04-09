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Araplar Ordu'yu İhya Etti! 107 Gayrimenkul Aldılar

ARAPLAR ORDU'YU İHYA ETTİ! 107 GAYRİMENKUL ALDILAR

Son 3 yılda 79'u Arap, 98 kişinin mülk ve arsa alımı yaptığı Ordu'da 2018 yılı 3 aylık dönemde 5'i Suudi uyruklu 9 kişi daha gayrimenkul alımı yaptı.

Tarih : 09 Nisan 2018, 13:40
Puan Ver : Araplar Ordu'yu İhya Etti! 107 Gayrimenkul Aldılar(10/10)6

Ordu'da Körfez ülkelerinden gelerek gayrimenkul sahibi olan Arap turist sayısı her geçen gün artıyor. 2015, 2016 ve 2017 yıllarında 79'u Suudi Arabistan uyruklu 98 kişinin gayrimenkul aldığı Ordu'da 2018 yılı Ocak-Mart döneminde 5'i Suudi Arabistanlı 9 kişi daha gayrimenkul alımı yaptı.

DAHA ÇOK APARTMAN DAİRESİ SATIN ALIYORLAR

Tapu Kadastro kayıtlarına göre, 2015, 2016 ve 2017 kayıtlarına göre, son 3 yılda Suudi Arabistan uyruklu 79 kişi 23 bağımsız parselden oluşan toplam 13 bin 643 metrekare gayrimenkul satın aldı. Bu gayrimenkuller daha çok apartman dairesi şeklinde oldu. Yine bu süre içerisinde 2 Kuveyt uyruklu kişi ise toplam 95 metrelik gayrimenkul, Azerbaycan uyruklu 9 kişi, 8 bağımsız parselden oluşan 399 metrekare gayrimenkul, Gürcistan uyruklu bir kişi bin 639 metrekarelik alım gerçekleştirdi. Kayıtlara göre, Afganistan uyruklu bir kişi 19 metrekare, ABD uyruklu bir kişi 58 metrekare, Endonezya uyruklu bir kişi 55 metrekare, KKTC uyruklu bir kişi de 42 metrekare, Hollanda uyruklu bir kişi 408 metrekare, Irak uyruklu iki kişi ise 40 ve 18 metrekare olmak üzere toplam 68 metrekare mülk ve arsa alımı yaptı.

2018'DE 5 SUUDİ UYRUKLU 9 KİŞİ MÜLK ALIMI YAPTI

2018 yılı Ocak-Mart aylarında ise 9 yabancı uyruklu kişi Ordu'dan mülk ve arsa alımı yaptı. Buna göre 5 Suudi Arabistan uyruklu kişi, 227 metrekarelik 4 daire satın aldı. Yemen uyruklu 2 kişi 33 metrekare, İngiltere uyruklu 1 kişi 101 metrekare, Irak uyruklu 1 kişi 21 metrekare arsa ve mülk alımı yaptı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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