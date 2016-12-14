Türkiye Ve Rusya Arasında Yeni Tarifeli Seferler Başlayacak
Haleplilerin Bitmeyen Mücadelesi
Cansu Dere: Yalnız Anne Olmak İstemem
Kansere Karşı Yeni Umut
Saddam'ın Kızı İlk Kez Konuştu: O Görüntüleri...
Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanına Tutuklama
Şehitler Memleketlerine Uğurlandı
Emekliye Banka Promosyonu Açıklaması
54 Fetö Şüphelisinin Mal Varlıklarına El Konulmasına Karar Verildi
Ryan Babel'in Geliş Tarihi Belli Oldu
Bahçeli'den El Bab Açıklaması
50 Bin Liralık Faizsiz Desteğe 200 Bini Aşkın Başvuru
Can Dündar Hakkında Yakalama Kararı
Açtığı 3 Kuruşluk Tazminat Davasını Kazandı
Akar, Fırat Kalkanı Harekatı'nın Kilis'teki Harekat Merkezine Gitti
Halepli Bana'dan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na Teşekkür
Babel, Beşiktaş İçin Geliyor
Bm'den Suriye'de Araştırma Grubuna ‘Evet'
Vücut Losyonu İçerek Ölenlerin Sayısı Artıyor
Canan Karatay: 'bunu Yiyen Şeker Hastası Olmaz'

aras bulut iynemli kolunu kırdı!

ARAS BULUT İYNEMLİ KOLUNU KIRDI!

Show TV ekranlarında yayınlanan ‘İçerde' dizisinde Mert karakterini oynayan Aras Bulut İynemli, 11'inci bölüm çekimlerinde kolunu kırdı.

Tarih : 14 Aralık 2016, 10:08
Puan Ver : Aras Bulut İynemli Kolunu Kırdı!(5/10)4


Ekranların reyting rekortmeni dizilerinden biri olan İçerde'nin sevilen oyuncusu Aras Bulut İynemli hayranlarını korkuttu.



Dövüş ve aksiyon sahnelerinde dublör kullanmayan genç oyuncu, dizinin 12'nci bölümünde izleyici karşısına kolu alçıda çıktı.Hikaye akışını bozmamak için dizinin bir bölümünde sinirlenip duvara vurduktan sonra kolunun kırıldığı gösterilen İynemli'nin gerçek hayatta da kırık şekilde dolaştığı öğrenildi.



 



kaynak:haber7








Etiketler: Aras  Bulut  İynemli  Kolunu  Kırdı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER