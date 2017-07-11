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Araştırmalar Ortaya Koydu! Kadınlar Erkeklerden Daha İyi Lider
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Araştırmalar ortaya koydu! Kadınlar erkeklerden daha iyi lider

ARAŞTIRMALAR ORTAYA KOYDU! KADINLAR ERKEKLERDEN DAHA İYİ LİDER

Norveç'te 3000 yönetici ile yapılan bir araştırma, kadınların yöneticilik pozisyonlarına erkeklerden daha uygun olduğunu, daha üstün liderlik vasıflarına sahip olduklarını ortaya koydu.

Tarih : 11 Temmuz 2017, 18:30
Puan Ver : Araştırmalar Ortaya Koydu! Kadınlar Erkeklerden Daha İyi Lider(10/10)6

BI Norveç İşletme Okulu'nun 300 yönetici ile yaptığı araştırmaya göre, kadınlar birçok alanda erkeklerden daha iyi liderler. Araştırma için yöneticilerin hem kişilikleri, hem de iş hayatında baskın çıkan özellikleri karşılaştırıldı.

5 KATEGORİDEN 4'ÜNDE KADINLAR ERKEKLERDEN DAHA İYİ PERFORMANS GÖSTERDİ

Yöneticiler, inisiyatif alma ve net iletişim kurma; farklı fikirlere açıklık ve yenilik getirme yeteneği; sosyallik ve desteyleyicilik; sistemli yönecilik ve amaçları belirleyebilme dahil beş kategoride incelendi. Bu beş kategoriden dördünde, kadınlar erkeklerden daha iyi performans gösterdi.

ERKEKLERİN STRES YÖNETİMİ DAHA İYİ

Öte yandan, erkeklerin iş hayatına bağlı stresi yönetme konusunda daha iyi olduğu görüldü. Erkeklerin duygusal dengesi de, kadınlara göre daha yüksek çıktı.

KADINLAR NET VE ETKİLİ YÖNETİMDE ERKEKLERE GÖRE DAHA İYİ

Araştırmayı yürüten Profesör Oyvind Martinsen, "İş yerleri her zaman müşterileri kendilerine çekebilmeli ve üretim ve kârını artırabilmeli. Elimizdeki sonuçlar, kadınların yenilik getirme, bunun yanında net ve etkili bir şekilde yönetmede erkeklere göre daha iyi olduğunu gösterdi" dedi. Martinsen'a göre bu sonuçlar, kadınların yönetici rollerindeki dağılımı ve halihazırdaki yöneticilik hiyerarşisini de sorgulatıyor.

KADIN YÖNETİCİ SAYISI YÜZDE 12 DÜŞTÜ

Araştırma sonuçlarının, çalışma normlarını da değiştireceği umuluyor. Kadınların iş hayatındaki rolünün giderek güçlendiği düşünülse de, sayılar çok da iç açıcı değil. ABD'nin en büyük 500 şirketinde kadın yönetici sayısı geçen sene yüzde 12 düştü.

KADINLARIN DUYGUSAL DENGELERİNİN ZAYIF OLMASI, YÖNETİCİLİĞE DAHA UYGUN OLDUKLARI GERÇEĞİNİ DEĞİŞTİRMİYOR

Sonuçlar, kadınların aynı zamanda endişe duymaya daha yatkın olduğunu ve duygusal dengelerinin daha zayıf olduğunu gösteriyor. Ancak araştırmacılara göre bu durum, kadınların yöneticilik pozisyonlarına erkeklerden daha uygun olduğu sonucunu değiştirmiyor. Şirketlerde karar vericiler bu gerçeği gözardı ederse, daha az kaliteli liderleri işe alarak üretkenliğe zarar verebilirler.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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