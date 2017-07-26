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Arazisinde keçi otlatan husutmetlisini tabancayla vurarak öldürdü

ARAZİSİNDE KEÇİ OTLATAN HUSUTMETLİSİNİ TABANCAYLA VURARAK ÖLDÜRDÜ

Kahramanmaraş'ta, Ahmet Bahça, aralarında husumet bulunan Mehmet Kuru'yu arazisinde keçi otlattığı gerekçesiyle tabancayla vurarak öldürdü.

Tarih : 26 Temmuz 2017, 18:30
Puan Ver : Arazisinde Keçi Otlatan Husutmetlisini Tabancayla Vurarak Öldürdü(5/10)1

Kahramanmaraş'ta Bulutoğlu Mahallesi'nde meydana geen olayda, hayvanlarını otlatmak için evden ayrılan Mehmet Kuru, bir arazide tabanca ile öldürülmüş olarak bulundu. Cinayeti aydınlanmak için kurulan ekibin yaptığı çalışmalar sonucunda, Ahmet Bahça'nın 17 yaşındaki yeğeni M.B. suçu üstlenirken, polisler olayı daha detaylı incelediğinde 31 yaşındaki Ahmet Bahça'nın, keçit otlattığı için 45 yaşındaki husumetlisi Metmeh Kuru'yu vurduğu ortaya çıktı.



ATEŞ EDİLEREK KOVALANDIĞI BELİRLENDİ



Cinayeti aydınlatmak için jandarma ve polis birlikte hareket ederek özel bir ekip kurdu. Olay yerinde yapılan detaylı incelemede Kuru'nun öldürülmeden önce birileri tarafından ateş edilerek kovalandığını belirleyen ekip, olay yerinde bir de ayakkabı izi buldu.



OLAY YERİDENKİ İLE UYUMLU AYAKKABI BULUNDU



Ekiplerin yaptığı araştırmada Kuru'nun cesedinin bulunduğu arazinin sahibi olan Bahça ailesiyle husumetli olduğu saptandı. Bunun üzerine Bahça ailesinin evine giden ekipler, olay yerindeki izle uyumlu bir ayakkabı bulunurken, poşet içerisinde de ruhsatsız tabanca ele geçirdi.



"BEN ÖLDÜRDÜM"



Bunun üzerine 17 yaşındaki M.B., 'Ben öldürdüm' diyerek ekiplere teslim oldu. Ancak, M.B.'nin anlattıklarından ikna olmayan ekip, tüm aile bireylerini gözaltına alarak sorgulamaya başladı.



"YALAN SÖYLEDİĞİM İÇİN PİŞMANIM"



Özel ekip olay yerinden elde ettiği delillerden yola çıkarak cinayeti M.B.'nin amcası Ahmet Bahça'nın işlediğini ortaya çıkardı. Bunun üzerine M.B. de polislere yalan söylediğini belirterek, "Olay esnasında amcam Ahmet Bahça ile beraberdim. Amcam şahsa ateş defalarca ateş ederek öldürdü. Ben de elinden silahı alıp, 'Senin çocukların var ben üstlenirim' dedim. Polisler eve gelince 'ben yaptım' diyerek teslim oldum. Yalan söylediğim için pişmanım" dedi.



"ARAZİMİZDE KEÇİ OTLATIYORDU"



Sorgusunda cinayeti itiraf eden Ahmet Bahça, husumetli olduğu Mehmet Kuru'yu arazisinde keçi otlattığı için uyardığını belirterek, "5 yıl öncesinde arazi paylaşımı yüzünden husumetliydik. Keçileri tarladan çıkarması için uyarınca bana küfretti, ben de ateş ederek öldürdüm" diye konuştu.



Ahmet Bahça ile yeğeni M.B., sorgularının ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.




 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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