Altınokta Körler Derneği ile Engelsiz Ürünler projesini geliştiren Arçelik, görme engellilerin ev aletlerini daha rahat bir şekilde kullanmalarını sağlayacak çözüm ve uygulamalar sunuyor.



Altınokta Körler Derneği ile Engelsiz Ürünler projesini geliştiren Arçelik, görme engellilerin ev aletlerini daha rahat bir şekilde kullanmalarını sağlayacak çözüm ve uygulamalar sunuyor.



Arçelik, görme engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştıracak yeni çözüm ve uygulamaları hayata geçirdi. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne dikkat çeken Arçelik, Altınokta Körler Derneği Kadın Meclisi ile bir araya gelerek geliştirdiği ‘Engelsiz Ürünler' projesi ile görme engelliler artık ev aletlerini kimseye ihtiyaç duymaksızın daha rahat bir şekilde kullanabiliyor.



Görme engelli tüketiciler için ilk aşamada, iki ayrı alanda çözüm ve uygulamalar geliştirildi. Akıllı cihazlar üzerinden kontrol edilebilen ev aletleri tüketiciler için daha rahat kullanım sağlıyor. Beyaz eşyaları kontrol eden HomeWhiz ve TV için geliştirilen akıllı kumanda uygulaması, görme engelli tüketicilerin hayatında yeni bir sayfa açıyor. Bununla birlikte ürünlerde; özel işaretlemeler, sesli ikazlar, Braille alfabeli kullanma panoları ve sesli kullanım kitapçıklarıyla çözümler sunuluyor.



Ev aletleri, akıllı TV, telefon ve tablet üzerinden yönetilebilecek



Arçelik , yenilikçi teknolojisi HomeWhiz'i görme engelli tüketicilerin kullanımına uygun şekilde geliştirdi. HomeWhiz uygulaması, akıllı cihazların erişilebilirlik seçeneğiyle uyumlu çalışarak, sesli yönergeler ile ürünler üzerinde tam bir kontrol imkanı sunuyor. Uygulama, üzerindeki bir alana dokunulduğunda o alandaki fonksiyonun ismi ve seçilen ayarın ne olduğunu sesle bildiriyor. Bunun yanı sıra, program bittiğinde ürünler sesli uyarı ile haber veriyor. Çamaşır makinesinde kumaş, program, devir, su sıcaklığı, ileri saatli yıkama özelliği seçimi gibi detaylı kullanım özellikleri akıllı cihazlar üzerinden kontrol edilebiliyor. Buzdolabında ise sıcaklık ayarları, fonksiyon seçimleri, buz makinesi kontrolleri yine uygulama üzerinden yapılabildiği gibi kapı açık uyarısı ve yüksek sıcaklık uyarısı kullanıcılara kolaylık sağlıyor.



Sesli kullanım kılavuzu ve Braille Alfabeli gösterge panoları ile kolay ve rahat kullanım



Arçelik'in ‘Engelsiz Ürünler' projesi kapsamında ürünlerin üzerindeki düğme, gösterge paneli ve kumandalar için Braille Alfabeli ve ürüne rahatça yapıştırılabilen şeffaf çıkartmalar üretildi. Bu çıkartmalar tüketiciler tarafından ürün kurulum esnasında talep edilebildiği gibi, daha sonra çağrı merkezleri aracılığıyla da temin edilebiliyor. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın ve gazlı ocaklarda Braille Alfabeli pano çözümü ile kullanıcıların seçimlerini ayarlaması çok daha kolay hale getirildi. Buzdolabı için sıcaklık ayarları, tatil modu ve hızlı soğutma fonksiyon seçimlerinin yapılabildiği kontrol düğmesi Braille Alfabesi ile yeniden tasarlandı ve ürüne sesli geri bildirim verme özelliği eklendi. Elektrik süpürgesi toz torbası dolduğunda sesli uyarıda bulunuyor. Ayar gerektirmeyen akıllı ütü, tüm kumaşlarda güvenli ve kolay kullanıma imkan sağlıyor. Eklenen özel bir parça ile ütü tabanına erişimi kısıtlayarak elin zarar görme riskini azaltıyor. Ürünlerin kullanım kılavuzlarında da görme engellilerin kullanımına uygun olarak görseller betimlenirken, kılavuzlar sesli hale getirildi. Kullanım kılavuzlarının ön kapağına yerleştirilen QR kod uygulaması ile kullanıcılar sesli içeriğe kolayca ulaşabilecek. TV için geliştirilen akıllı kumanda uygulaması sayesinde ses ve kanal ayarları yapılabilecek.



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