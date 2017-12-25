Beşiktaş'a transferi konuşulan Arda Turan, gittiği restorantta Beşiktaşlılara "Beşiktaş Barcelona ile anlaşırsa ben 'evet' dedim." dedi, küçük çocuklarla kartal hareketi yaptı.

Habertürk Spor yazarı Meriç Müldür, Arda Turan'la ilgili gündeme bomba gibi düşecek flaş gelişmeyi yazdı: "Arda Turan dün İstanbul'daydı. Yeniköy'deki bir balıkçıda karşılaştık. Beşiktaş'ı sorduk, 'Kısmet' dedi. Ancak içerideki Siyah-Beyazlı taraftarlara tüm samimiyetiyle 'Barcelona senelik maaşımda sıkıntı çıkarıyor. Beşiktaş, Barcelona ile anlaşırsa ben 'Evet' dedim' sözleriyle müjdeyi vermiş."

Meriç Müldür'ün yazısı şu şekilde:

Arda Turan nereye transfer olacak? Barcelona'da mı kalacak, İngiltere'ye mi gidecek? Galatasaray'a geri mi dönecek, kankası Burak Yılmaz ile aynı adreste mi buluşacak? Yoksa yılın son bombasını Beşiktaş mı patlatacak? Bu sorular uzunca süredir gündemde.

Kısa bir süre sonra net cevabını bulacak. Ama ben görüşümü söyleyeyim. Arda Turan, Beşiktaş'a yakın...

"KENDİSİNE SORDUM, 'KISMET' DEDİ"

Yıldız futbolcu dün İstanbul'daydı. Yeniköy'deki Arnavutköy Balıkçısı'nda karşılaştık. Elbette bu soruları kendisine yönelttim. Sır vermedi, "kısmet" demekle yetindi.

Zaten transferi tam anlamıyla sonuçlanmadan herhangi bir açıklama yapmasını da beklemiyordum. Hem de bana.. Sonuçta gazeteciyim... Kapıdan içeri giriyordum ki karşıma Arda çıktı. Her zamanki esprili kişiliğiyle. Ben şaşırmıştım ki O da beni uzaktan görüp tanımış, yanındaki restaurant görevlilerine "Mekanda gazeteci yok değil mi?" diye soruyordu tebessüm ederek!

"ORADA ARDA'YA 'COME TO BEŞİKTAŞ' DEMİŞLER"

Hal hatır sorup masalarımıza geçtik... Ama Arda ile aynı mekanda bulunan Beşiktaşlı dostlar da vardı... Onlar da Arda'yı görünce "Come to Beşiktaş" mesajlarını sormuşlar. Beşiktaşlılar, "Siyah-Beyaza alışmaya başla" demişler ilk etapta..

Arda da tüm samimiyeti ve iyi niyetiyle soruları cevaplamış... Meğerse Fikret Orman'ın Londra seferleri de boşuna değilmiş. Zirve Londra'da gerçekleşmiş.

"BEŞİKTAŞ BARCELONA İLE ANLAŞIRSA BEN 'EVET' DEDİM"

Arda'nın, kendisine büyük ilgi gösteren Beşiktaşlılar'a dün akşam söyledikleri ise aynen şöyle: "Barcelona senelik maaşımda sıkıntı çıkarıyor. Beşiktaş, Barcelona ile anlaşırsa, ben 'Evet' dedim"... Bomba gibi söz...

Arda Turan kalabalık bir arkadaş grubu ile yemekteydi. İlerleyen saatlerde Burak Yılmaz da Karabük'ten özel uçakla gelip geceye katıldı. Ardından da Sinan Engin'in oğlu, Arda'nın yakın arkadaşlarından Oğulcan Engin. Arda ile Burak'ın öyle bir kucaklaşması vardı ki... Doya doya birbirlerine sarıldılar.

"OLACAK TRANSFERİ ENGELLEMEK İSTEMEM AMA GAZETECİLİK BÖYLE"

Şimdi bunları yazdığım için Arda belki de alınacaktır, darılacaktır. Ama böylesine önemli bir haberi yazmamazlık edemezdim. Olacak bir transferi de engellemek istemem de gazetecilik de böyle...

Anlaşılacağı gibi Arda Turan, Beşiktaş için hazır. O kadar hazır ki restaurantta sohbet ettiği Beşiktaşlılar ve çocukları ile 'Kartal' hareketi yapıp poz bile verdi. Şunu da eklemeden geçmeyeyim; söylentilerin aksine çok da fit durumda, her zamanki gibi neşeli, morali de son derece yerinde.

Kaynak: haberinburada