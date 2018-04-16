ARDA MAÇ SONU, FATİH TERİM'E ZEYTİN DALI UZATTI
Medipol Başakşehirli Arda Turan, 2-0 kaybettikleri maç sonrası "Herhangi polemiğe girecek bir şey istemiyordum. Fatih Terim'i görsem selam verirdim." dedi.
Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu Arda Turan, Galatasaray'a 2-0 kaybettikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu. Arda, Teknik Direktör Fatih Terim ile bir araya gelmemesiyle ilgili olarak, "Herhangi polemiğe girecek bir şey istemiyorum. Ben bana sahip çıkmış bir kulübe, işime saygı olacak şekilde konsantre olmaya çalıştım. Görseydim, selam da verirdim" dedi.
"BURASI BENİM YUVAM"
Maçtan önce ve maç boyunca ıslıklanmasının hatırlatılması üzerine Turan, "Burası benim yuvam. İnsanlar istedikleri kadar ıslıklayabilirler. Canları sağ olsun. İnsanların beni koyduğu kılıfa değil de bana değer veren insanlarla beraberim. Zor mu, zor tabi ki. Evimize geliyoruz, burada büyüdük. Bir sürü hocamız var" ifadelerini kullandı.
MİLLİ TAKIM KAMPINDA KAPIŞMIŞLARDI
İkili, EURO 2016'da Milli Takım kampında prim nedeniyle tartışmış ve ardından Arda, Milli Takımı bıraktığını açıklamıştı.
Kaynak: haberinburada
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