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Arda Turan, Cenk Ergün ve Dursun Özbek, İstanbul'da Bir Araya Geldi

ARDA TURAN, CENK ERGÜN VE DURSUN ÖZBEK, İSTANBUL'DA BİR ARAYA GELDİ

Mundo Deportivo'nun haberine göre Arda Turan, Dursun Özbek ve Cenk Ergün İstanbul'da transfer için görüşme gerçekleştirdi.

Tarih : 14 Aralık 2017, 04:30
Puan Ver : Arda Turan, Cenk Ergün Ve Dursun Özbek, İstanbul'da Bir Araya Geldi(5/10)1

İspanya'da yayın yapan ve Katalanlar'a yakınlığıyla bilinen Mundo Deportivo bomba bir iddiada bulundu.

İSTANBUL'DA BİR ARAYA GELDİLER

Barcelona ile ilgili istihbaratlarında genelde yanılmayan gazete, İstanbul'a gelen Arda Turan'ın Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Futbol Direktörü Cenk Ergün ile bir araya geldiğini yazdı.

Görüşmeden çıkacak sonuca göre Arda Turan'ın Barcelona'daki kariyerinin şekilleneceği ileri sürüldü. Haberde ayrıca Monaco ve Arsenal'in de Arda Turan'a ilgisinin olduğu yazıldı.

AHMET BULUT'UN DA GÖRÜŞMEDE OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Gazete haberde yer vermemesine rağmen, görüşmede Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut'un da görüşmede olduğu tahmin ediliyor.

Bilindiği üzere Arda Turan bazı görüşmeler için İstanbul'a gelmiş ve öncelikle bazı eski dostlarıyla buluşmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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