ARDA TURAN GALATASARAY KARARINI VERDİ: HAYIR DÖNMEMELİ
Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Milli yıldız Arda Turan, Galatasaray sayfasının "66 numaralı Arda dönmeli mi?" anketine "Hayır, dönmemeli" oyu kullandığı iddia edildi.
Adı sık sık Galatasaray ile anılan Barcelona forması giyen Arda Turan, Instagram hesabından kullandığı oy bomba etkisi yarattı.
Galatasaray ile anılan Arda Turan, Instagram hesabından yaptığı hareket gündem konusu oldu.
MENAJERİ BARCELONA'DAN AYRILACAĞINI SÖYLEMİŞTİ
Barcelona'da kadroya giremeyen ve geçtiğimiz günlerde menajeri Ahmet Bulut'un, Arda Turan'ın Barcelona'dan ayrılacağını söylemesinden sonra Milli yıldızın Galatasaray'a geri döneceği konuşulmuştu.
Barça forması giyen Arda, Instagram'da bir Galatasaray sayfasının "66 numaralı Arda dönmeli mi?" anketine "Hayır, dönmemeli" oyu kullandığı iddia edildi.
Kaynak: haberinburada
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