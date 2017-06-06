Berlin İn Berlin Filminin Devamı Geliyor
Mustafa Ceceli, Oğluyla Fotoğrafını Paylaştı
Ramazanda Bile 3 Milyon Ekmek Çöpe
115 Milyon Tl'yi Bankalarda Unuttuk
Erkeklerin Maaşı Artabilir
Türkiye Büyüme Rakamları Bugün Açıklanacak
Hackerlar Cyberpunk 2077 Dosyalarını Çaldı
Portrait Displays ‘İn Otomatik Kalibrasyon Yazılımı Samsung Qled Tv'lerde
Rıg 505 Lava : Oyunseverlere Özel Olarak Tasarlandı
Fly Drive : Seagate'den Uçan Disk!
Logitech G: Günlük Yaşam İçin Tasarlanan Gelişmiş Oyun Kulaklığı
Zte A2018 Benchmark'ta Göründü
Hastalar, 5G İle Sağlık Kontrolünü Kendileri Yapacak
Toki'den Vatandaşa Yüzde 20 İndirim
İktidar Ve Muhalefet 'tüzük'te Karşı Karşıya!
Deniz Seki Fiyatını Katladı!
Ramazan'da Baş Ağrısından İlaçsız Kurtulma Yolları
Arda Turan'dan Fatih Terim'e Jet Cevap!
Beşiktaş, Titi İle Anlaştı
Dolar Mb Kararları Öncesi Hafif Zayıfladı

arda turan gazeteciye saldırdı

ARDA TURAN GAZETECİYE SALDIRDI

Milli Takım uçağında olay çıktı. Futbolcu Arda Turan bir gazeteciye fiziki saldırıda bulundu.

Tarih : 06 Haziran 2017, 09:18
Puan Ver : Arda Turan Gazeteciye Saldırdı(7/10)5


Milli Takım uçağında olay çıktı. Futbolcu Arda Turan bir gazeteciye fiziki saldırıda bulundu.



Makedonya ile hazırlık maçında karşılaşan A Milli Takım oyuncuları, İtalya'ya götüren uçakta olay çıktı. Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan, uçakta arka kısma doğru geçerken bir gazeteciye tepki gösterdi.



NTV'nin haberine göre: 2016 yılındaki prim haberleriyle nedeniyle gazeteciye tepki gösterdiği öğrenilen Arda Turan, hakarete varan cümleler kurdu ve fiziksel saldırıda bulundu, gazetecinin boğazına sarıldı.



Araya girenlerin olmasına rağmen ciddi bir arbede yaşanan olay sonrası Arda Turan zor sakinleştirildi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Arda  Turan  Gazeteciye  Saldırdı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER