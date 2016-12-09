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arda turan haftanın 11'inde yer aldı

ARDA TURAN HAFTANIN 11'İNDE YER ALDI

Barcelona'nın Mönchengladbach'ı 4-0 mağlup ettiği mücadelede 3 gol ve 1 asistlik performans sergileyen milli futbolcu Arda Turan, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en iyi 11'ine seçildi.

Tarih : 09 Aralık 2016, 15:25
Puan Ver : Arda Turan Haftanın 11'inde Yer Aldı(8/10)5


Şampiyonlar Ligi'inde Borussia Mönchengladbach karşısında hat-trick yaparak takımının 4-0'lık galibiyetinde büyük rol oynayan Arda Turan UEFA'nın sitesinde belirlenen haftanın en iyi 11'i listesinde yer aldı.



Haftanın oyuncusu adayı olarak da gösterilen milli futbolcumuzun yanı sıra Yarmolenko, Alli, Lucas Perez, Buyalskiy, Andre Silva, Rugani, Jorgensen, Augustinsson, Sydorchuk ve Sergio Rico da haftanın en iyi 11'in yer bulan isimler oldu.



 



kaynak:yeniakit








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