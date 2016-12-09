Barcelona'nın Mönchengladbach'ı 4-0 mağlup ettiği mücadelede 3 gol ve 1 asistlik performans sergileyen milli futbolcu Arda Turan, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en iyi 11'ine seçildi.



Şampiyonlar Ligi'inde Borussia Mönchengladbach karşısında hat-trick yaparak takımının 4-0'lık galibiyetinde büyük rol oynayan Arda Turan UEFA'nın sitesinde belirlenen haftanın en iyi 11'i listesinde yer aldı.







Haftanın oyuncusu adayı olarak da gösterilen milli futbolcumuzun yanı sıra Yarmolenko, Alli, Lucas Perez, Buyalskiy, Andre Silva, Rugani, Jorgensen, Augustinsson, Sydorchuk ve Sergio Rico da haftanın en iyi 11'in yer bulan isimler oldu.







kaynak:yeniakit