Milli Takım uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye saldıran, sonrasında da milli takım kariyerini noktalayan Arda Turan hakkında Katalan medyasından skandal bir iddia ortaya atıldı.



Katalan radyosunda yayın yapan gazeteci Xavi Campos, Barcelona'da forma giyen Arda Turan hakkında kumarda iki lüks araba parasını kaybettiğini iddia etti.



Xavi Campos, Arda Turan'ın gittiği bir kumarhanede iki lüks araba parasını kaybettiğini ve bu nedenle de mali açıdan krize girdiğini söyledi.







kaynak:sabah