Parfüm Güneş Yanıklarına Neden Olabilir
Ikby'deki Siyasi Krizde Çözüm Arayışları
Suudi Savaş Gemisi Vuruldu
15 Temmuz İçin Bir Haftalık Anma Planlanıyor
Dursun Özbek, Bruma Transferini Resmen Açıkladı
Askeri Gemide Görevli Subaya Fetö Gözaltısı
Engin Altan Düzyatan Öldü İddiası Sevenlerini Korkuttu!
Dolarda Sert Düşüş!
Her 5 Kişiden,3 Kişi Obezite İle Mücadele Ediyor!
Abd'de Cumhuriyetçi Siyasetçiye Silahlı Saldırı
Chp'den Enis Berberoğlu Kararı İçin Açıklama
İdo Yaz Tarifesine Geçti, Fiyatları İndirdi!
İzmir'de 1100 Polisin Katıldığı Dev Operasyon
İzmir'de 1100 Polisin Katıldığı Dev Operasyon
Abd'de Silahlı Saldırı
Chp Milletvekili Enis Berberoğlu Hakkında Tutuklama Kararı
Adapazarı'nda Mahalle Halkı Sapık Nöbetinde
6.2 Büyüklüğündeki Depremden Sonra Deniz Bu Hale Geldi!
Tarkan'ın Yeni Albümü Yarın Müzikseverlerle Buluşuyor
Akciğer İçin İyi Bir Temizleyici Aynı Zamanda…

arda turan hakkında skandal iddia!

ARDA TURAN HAKKINDA SKANDAL İDDİA!

Milli Takım uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye saldıran, sonrasında da milli takım kariyerini noktalayan Arda Turan hakkında Katalan medyasından skandal bir iddia ortaya atıldı.

Tarih : 14 Haziran 2017, 12:08
Puan Ver : Arda Turan Hakkında Skandal İddia!(10/10)7


Katalan radyosunda yayın yapan gazeteci Xavi Campos, Barcelona'da forma giyen Arda Turan hakkında kumarda iki lüks araba parasını kaybettiğini iddia etti.



Xavi Campos, Arda Turan'ın gittiği bir kumarhanede iki lüks araba parasını kaybettiğini ve bu nedenle de mali açıdan krize girdiğini söyledi.



 



kaynak:sabah






Etiketler: Arda  Turan  Hakkında  Skandal  İddia    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER