Galatasaray'da Başakşehir ile oynanacak maça final gözüyle bakılıyor. G.Birliği yenilgisi sonrası bu sınav, liderliği geri alma fırsatı olabilir. Bir yenilgi halinde kriz daha da derinleşebilir. Bu zorlu maçın bir diğer önemi ise Arda Turan'ın TT Stadı'na yıllar sonra rakip olarak dönmesi. Arda, 2011'de kaptan olarak veda ettiği Galatasaray'a bu kez Başakşehir formasıyla rakip olacak. Yıldız oyuncu TT Arena'ya 7 yıl sonra farklı bir formayla çıkacak.

YÖNETİCİLER TEPKİ İSTEMİYOR

Bu buluşma pek çok açıdan sancılı olmaya aday. Galatasaray taraftarları Arda Turan aleyhinde pankartlar hazırladı. G.Birliği maçı sonrası "Arda, Sami Yen'e nasıl gelecek" tezahüratlarına hedef olan yıldız futbolcu aleyhinde sosyal medyada da protesto organizasyonları yapılacağı konuşuluyor. Sarı-kırmızılı tribünlerin lider taraftar grubu ultrAslan'ın tavrı netleşmese de Arda Turan'ın geniş çaplı tepki görmesi bekleniyor. Yöneticiler ise Arda'ya tepkiye sıcak bakmıyor.

BURAK, TERİM'E GİTMEMİŞTİ

Bir diğer gündem ise Arda Turan ile Fatih Terim buluşması. Sarı-kırmızılı kulüpte uzun yıllar baba-oğul gibi olan ikili, milli takımda adı 'prim krizi'ne çıkan tartışma sonrası halen küs. Yine söz konusu olayda adı geçen Arda'nın 'kanka'sı Burak Yılmaz, Trabzonspor'un Galatasaray'a konuk olduğu maçta Terim'in elini sıkmaya gitmemişti. Arda'nın da benzer şekilde tecrübeli teknik adama karşı tavrını sürdüreceği, ikilinin yüz yüze gelmeyeceği tahmin ediliyor.Nereden nereye

Arda Turan için Nisan 2011'de yani Atletico Madrid'e transferi gündeme geldiği dönemde TT Stadı'nda destek pankartları açılmıştı. Taraftarlar, "Kal bizimle, kaldıracak çok kupa var seninle" ve "Sen sahadaki biz, sadece parçalı giyeriz" pankartları açmıştı. Başakşehir maçı öncesi ise sosyal medyada tepki pankartları paylaşıldı.

AVCI YEDEK TUTABİLİR

Arda Turan'ın durumu Başakşehir açısından da önemli. Teknik patron Abdullah Avcı, Arda'yı tepkiden negatif etkilenip kötü performans göstermesi ihtimaline karşı maça yedek başlatabilir. Avcı'nın bu yöndeki kararını son idmanda vermesi bekleniyor.

Kaynak: haberinburada