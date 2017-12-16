ARDA TURAN İÇİN SÜRPRİZ BEŞİKTAŞ İDDİASI!
Siyah-beyazlılar Barcelona'da bu sezon forma şansı bulamayan Arda Turan'ı sezon sonuna kadar kiralamayı düşünüyor.
İspanyol basınında kısa süre önce yer bulan "Arda Turan, Beşiktaş ile görüşüyor" iddiaları, Başkan Fikret Orman'a sorulduğunda "Kesinlikle yok" yanıtı gelmişti. Fakat siyah-beyazlı kulübün kulislerinde farklı bir iddia dillendiriliyor.
BEŞİKTAŞ ARDA TURAN'IN DURUMUNU UZUN SÜREDİR TAKİP EDİYOR
Buna göre Beşiktaş, Arda'nın durumunu uzun süredir yakından takip ediyor. Barcelona'da adeta sürgün hayatı yaşayan yıldız futbolcuyla gizliden gizliye ilgileniliyor. Milli yıldızın, yeniden forma giymek istediği Galatasaray'ın kendisine kapıları kapatması sonrası siyah-beyazlıları gündemine aldığı belirtiliyor.
Beşiktaş, kiralık formülü üzerinde çalışıyor. Buna göre 29 yaşındaki futbolcuyu 6 aylığına renklerine bağlayıp form tutmasını sağlayacak siyah-beyazlılar, sezon sonunda ise kulübe çok yakın olan ünlü menajer Ahmet Bulut'un da yardımıyla bonservisinin alınacağı bir formüle Barça'yı ikna edecek.
BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLAR LİGİ VE LİGDE BÜYÜK KATKI YAPACAĞINA İNANIYOR
Arda'nın astronomik maaşının da ilk 6 ay için Barcelona tarafından karşılanması planlanıyor. Beşiktaş, yıldız isimden Şampiyonlar Ligi ve ligde büyük katkı alacağını düşünüyor.
Arda Turan'ın yakın çevresinde de bu konunun konuşulduğu iddiaları gündemde. Özellikle milli yıldızın ailesi Beşiktaş ismine hiç de soğuk değil. Galatasaray'ın Arda'ya, milli takımı bırakma aşamasına geldiği süreçte yeterli desteği vermediği düşünülüyor.
Ayrıca son dönemde taraftarın olumsuz yöndeki yorumları ışığında Arda Turan'ın, Galatasaray'da mutlu olamayacağı, kendini futbola veremeyeceği endişesi de ibreyi Beşiktaş'a çeviriyor.
Kaynak: haberinburada
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