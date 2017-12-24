ARDA TURAN İSTANBUL'A GELDİ, ALTINTEPSİSPOR MAÇINI İZLEDİ
Adı Galatasaray ve Beşiktaş'la anılan Arda Turan, İstanbul'a geldi. Milli futbolcu futbol kariyerine başladığı Altıntepsispor'un mücadelesini seyrettiği görüntüleri yayınladı.
Barcelona'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Arda Turan, İstanbul'a geldi. Milli futbolcu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Süper Amatör Lig takımlarından Altıntepsispor'un maçını izlediği görüntüleri yayınladı.
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Bilindiği üzere Arda Turan, futbol kariyerine Altıntepsispor'da başlamıştı.
Arda Turan'ın adı son günlerde Galatasaray ve Beşiktaş'la anılıyor. Milli futbolcunun Fatih Terim'in Galatasaray'a dönüşüyle sarı kırmızılılara transferi zorlaşırken Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi kadrosunu güçlendirmek adına Arda Turan için girişimlerde bulunduğu iddia ediliyor.
Kaynak: haberinburada
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