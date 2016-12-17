ARDA TURAN: KALLEŞLİĞİNİZ TESCİLLİ
Arda Turan, Kayseri'de yaşanan hain terör saldırısına sosyal medya üzerinden yayınladığı sert bir mesajla tepki gösterdi.
Sabah saatlerinde Kayseri'de gerçekleşen hain terör saldırısına bir tepki de milli futbolcu Arda Turan'dan geldi.
Barcelona'da forma giyen yıldız oyuncu Twitter hesabı üzerinden, "Kalleşliğiniz tescilli. Ama başaramayacaksınız, bu ülkeyi bölemeyeceksiniz, bizi bitiremeyeceksiniz" mesajını paylaştı.
kaynak:sabah
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