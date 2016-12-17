

Sabah saatlerinde Kayseri'de gerçekleşen hain terör saldırısına bir tepki de milli futbolcu Arda Turan'dan geldi.







Barcelona'da forma giyen yıldız oyuncu Twitter hesabı üzerinden, "Kalleşliğiniz tescilli. Ama başaramayacaksınız, bu ülkeyi bölemeyeceksiniz, bizi bitiremeyeceksiniz" mesajını paylaştı.







kaynak:sabah