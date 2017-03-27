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arda turan, moldova maçında yok

ARDA TURAN, MOLDOVA MAÇINDA YOK

A Milli Futbol Takımı'nın bugün Moldova ile yapacağı özel maçta, sakatlığı nedeniyle Arda Turan'ın oynamayacağı duyuruldu.

Tarih : 27 Mart 2017, 14:57
Puan Ver : Arda Turan, Moldova Maçında Yok(8/10)8


Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takım kaptanı Arda Turan'ın, bu akşam Eskişehir'de Moldova ile oynanacak özel maçta, sağ kasığındaki problem nedeniyle forma giyemeyeceği belirtildi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Arda  Turan  Moldova  Maçında  Yok    haber

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