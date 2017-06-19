

Etiler'de arkadaşları Cemal Sarıhan, Saffet Ulusoy ve Ekrem Okumuş ile birlikte yemek yiyen Arda Turan, mekan çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtladı.







A Milli Takım kadrosundan çıkarıldıktan sonra Umre'ye giden futbolcu, "Ramazan ayında Umre ziyaretim beni oldukça rahatlattı. Allah herkese gitmeyi nasip etsin. Şimdi biraz daha dinlenip yeni sezona hazırlanacağım" dedi.







kaynak:milliyet