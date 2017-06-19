ARDA TURAN: UMRE BENİ RAHATLATTI
Umre'den dönen Arda Turan, önceki akşam Etiler'deki Günaydın Kebap'ta arkadaşlarıyla iftar yaptı.
Etiler'de arkadaşları Cemal Sarıhan, Saffet Ulusoy ve Ekrem Okumuş ile birlikte yemek yiyen Arda Turan, mekan çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtladı.
A Milli Takım kadrosundan çıkarıldıktan sonra Umre'ye giden futbolcu, "Ramazan ayında Umre ziyaretim beni oldukça rahatlattı. Allah herkese gitmeyi nasip etsin. Şimdi biraz daha dinlenip yeni sezona hazırlanacağım" dedi.
kaynak:milliyet
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