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arda turan: umre beni rahatlattı

ARDA TURAN: UMRE BENİ RAHATLATTI

Umre'den dönen Arda Turan, önceki akşam Etiler'deki Günaydın Kebap'ta arkadaşlarıyla iftar yaptı.

Tarih : 19 Haziran 2017, 10:14
Puan Ver : Arda Turan: Umre Beni Rahatlattı(6/10)3


Etiler'de arkadaşları Cemal Sarıhan, Saffet Ulusoy ve Ekrem Okumuş ile birlikte yemek yiyen Arda Turan, mekan çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtladı.



A Milli Takım kadrosundan çıkarıldıktan sonra Umre'ye giden futbolcu, "Ramazan ayında Umre ziyaretim beni oldukça rahatlattı. Allah herkese gitmeyi nasip etsin. Şimdi biraz daha dinlenip yeni sezona hazırlanacağım" dedi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Arda  Turan  Umre  Beni  Rahatlattı    haber

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