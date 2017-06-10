ARDA TURAN YANLIŞ YAPMIŞTIR AMA O BİR DÜNYA YILDIZI
Tecrübeli oyuncunun, Türk futbolunun önemli bir değeri olduğunu belirten Demirören, “Böyle yetenekler kolay yetişmez. Ayrıca Arda'nın da referandum sürecinde benim gibi verdiği destekten dolayı kasten eleştirildiğini çok iyi biliyorum” dedi
ŞİMDİ BİRLİK VE BERABERLİK ZAMANI
Arda kaptanımıza yanlış yaptığını medeni yollarla göstermemiz gerekir. Hakaret ederek, üzerine giderek, yüklenerek değil. Çünkü Arda bir dünya markası ve Türk futbolunun bir değeri. Böyle yetenekler kolay yetişmez. Ayrıca Arda'nın da referandum sürecinde benim gibi verdiği destekten dolayı kasten eleştirildiğini çok iyi biliyorum. Bu olayların gene kritik bir milli maç öncesi ve çok önemli bir dönemde yapıldığını, gündeme taşındığını görüyorum. Oysa tam da 'Milli mesele' deyip, kenetlenme, birlik ve beraberlik zamanı. 2018 Dünya Kupası'na gitme zamanı.
kaynak:Sabah
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