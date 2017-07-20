ARDA TURAN, YENİ YÜZÜĞÜYLE SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Son dönemlerin sansasyonel ismi Arda Turan, sosyal medyada üzerine Osmanlıca "aşk" yazan kocaman yüzüğünü paylaştı. Bu paylaşım ise epey ilgi gördü.
Arda Turan son zamanlarda fırtınalı günler geçiriyor! Yılız oyuncu, yaptıklarıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.
YÜZÜĞÜNÜ PAYLAŞTI
Milli takım sansasyonuyla başladı her şey. Gazeteci Bilal Meşe'ye saldıran Arda Turan Milli Takımı bıraktığını açıkladı. Bundan sonra olaylar birbirini izledi. Umre'ye giden Barcelonalı futbolcu, Türkiye'ye döndükten sonra eski sevgilisi Aslıhan Doğan ile barıştı ve Mikonos'ta samimi görüntüler verdi. İşte Arda'nın son bombası...
AŞK YAZIYOR
Arda Turan sosyal medyada yeni yüzüğünü paylaştı. Üzerinde Osmanlıca "Aşk" yazan yüzük ise herkesin dikkatini çekti. Her yaptığı ile dikkatleri üzerine çeken yıldız futbolcunun bu paylaşımı da epey ilgi gördü.
Barcelona'nın ABD kampında yer alan Arda Turan'ın neşeli olduğu öğrenildi. Takımdan ayrılacağı iddia edilen 30 yaşındaki futbolcu, kampa çağırılmasıyla birlikte rahatladı.
Kaynak: haberinburada
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