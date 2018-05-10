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Arda Turan'a darbe üstüne darbe! Kulübünden de kötü haber geldi

ARDA TURAN'A DARBE ÜSTÜNE DARBE! KULÜBÜNDEN DE KÖTÜ HABER GELDİ

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Arda Turan'a verilen 16 maçlık cezanın ardından, "Arda'ya biz de ceza vereceğiz" dedi.

Tarih : 10 Mayıs 2018, 21:00
Puan Ver : Arda Turan'a Darbe Üstüne Darbe! Kulübünden De Kötü Haber Geldi(9/10)5

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Arda Turan'a verilen 16 maçlık ceza hakkında açıklamalarda bulundu.

A Spor'a telefonla bağlanan Göksel Gümüşdağ, Arda Turan'a kulüp olarak ceza vericeklerini söylerken, 16 maçlık cezayı ağır ve acemice bulduğunu dile getirdi.

"TÜRK FUTBOLUNDA ENTRESAN GELİŞMELER OLMAYA BAŞLADI"

Gümüşdağ yaptığı kısa değerlendirmede "Arda ve Mossoro'nun PFDK'dan cezalarının haberini aldım. Arkadaşlarımız şu an çalışıyor. Benim de bilgi sahibi olduğum birkaç konu var. Arda Turan'ın hakeme karşı yaptığı hareketi kabul edilebilir bulmuyorum. Doğru bulmayıp, Arda'ya kulüp olarak ben de bir ceza keseceğim. Arda Turan'a verilen cezayı değerlendirmeye aldığımızda o kurullardan kişilere göre farklı kararların çıktığını görüyoruz. Bu kararı Başakşehir Ailesi olarak kabul etmeyeceğiz. Tahkim'e başvuracağız ve bu acemice verilen cezanın düzeltilmesi için uğraşacağız. Bugüne kadar verilmiş emsal kararların hepsini basınla paylaşacağız. Engin Baytar hakemin boğazını sıktı 9 maç oldu. Arda'ya 6 ile 8 maç arasında bir ceza verilmesi gerekirdi. Mossoro'nun 1 maç ceza alması gerekirken 4 maç ceza alıyor. Mossoro Türkçe bilmiyor, dolayısıyla küfür edemez. Son dönemde Türk futbolunda enteresan gelişmeler olmaya başladı. Eğer kişiye göre ceza vermeye kalkarsak bunların önüne geçemeyiz ve adaleti sağlayamayız. Bunun karşılığı sadece Arda Turan olduğu için 16 maç ceza olmaz'"ifadelerini kullandı.

Göksel Gümüşdağ ayrıca konuyla ilgili Arda'nın 'Hepinizi öldürmek lazım' şeklindeki sözlerinin hatırlatılması üzerine "Küfür de ayını şey, "Sizi öldürmek lazım" demek de aynı şey, kabul edilemez. İkisinin cezası da 6-8 maçtır" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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