Barcelona'nın gözden çıkardığı Arda Turan'a, İngiltere'den dev bir talip çıktı. Milli Takım uçağındaki kavgayla gündemde olan tecrübeli oyuncu için Ada ekibi kesenin ağzını açtı.



Milli Takım uçağında, gazeteci Bilal Meşe'ye saldırarak gündemi uzun süre meşgul eden ve tüm gözleri üzerine çeviren Arda Turan'a dev talip...



Barcelona'nın gözden çıkardığı ve milli takımı bıraktığını açıklayan Arda Turan'a Premier Lig'in ünlü ekibi teklif götürecek.



Arsenal, 30 yaşındaki oyuncu için Katalanlara tam 30 milyon Euro bonservis önerdi. Barça ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncuyu kadrosuna katmayı hedefleyen Ada temsilcisi bu transferi bitirmekte kararlı.







kaynak:sabah