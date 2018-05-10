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Arda Turan'a verilen tarihi ceza değişebilir!

ARDA TURAN'A VERİLEN TARİHİ CEZA DEĞİŞEBİLİR!

Tahkim Kurulu, PFDK tarafından Arda Turan'a verilen 16 maçlık cezada değişikliğe gidebilir.

Tarih : 10 Mayıs 2018, 20:30
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PFDK tarafından 16 maçlık tarihi bir cezayla karşı karşıya kalan Arda Turan'ın 7 gün içinde itiraz etme hakkı bulunuyor. Nasıl ki PFDK, TFF Hukuk Müşavirliği'nin sevk maddelerine uymadıysa, Tahkim Kurulu'nun da cezaların niteliğini değiştirme hakkı bulunuyor.

TAHKİM KURULU YENİ BİR KARAR VEREBİLİR

Tahkim Kurulu cezayı onayabilir ve niteliklerini değiştirerek yeni bir karar verebilir (Arttıramaz). Örneğin Tahkim Kurulu, PFDK'nın ayrı ayrı cezalandırdığı hakaret ve tehdit eylemlerini "Tek bir eylem" diyerek değerlendirerek indirime gidebilir.

Başakşehir Kulübü, Arda Turan'a verilen bu cezanın ardından Tahkim Kurulu'na başvuruda bulunacak. Kaynak: Sporx

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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