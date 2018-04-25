ARDA TURAN'DAN ALKIŞLANACAK HAREKET
Medipol Başakşehir'de forma giyen milli futbolcu Arda Turan, Medipol Mega Üniversite Hastanesine giderek "Kardeşime kitap okuyorum" projesini başlattı.
Medipol Başakşehir'de forma giyen milli futbolcu Arda Turan, bugün Medipol Mega Üniversite Hastanesi'ne giderek 'Kardeşime kitap okuyorum' projesini başlattı.
"ÇOCUKLAR BİZİM GELECEĞİMİZ"
Çeşitli hastalıklarla mücadele eden çocuklara moral vermek amacıyla onlarla bir araya gelerek kitap okuyan Arda Turan, etkinliğin sonunda çocuklara imzalı forma hediye etti. Milli futbolcu, hasta yakınlarının fotoğraf çekilme isteklerini de geri çevirmezken organizasyonla ilgili olarak, "Çocuklar bizim geleceğimiz. Biraz olsun onları sevindirebildiysek ne mutlu bana. Minik kardeşlerimizin hayatla mücadelelerinde her zaman yanlarındayım" dedi.
Kaynak: haberinburada
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