ARDA TURAN'DAN DUYGUSAL PAYLAŞIM
Barcelona'da futbol hayatına devam eden Arda Turan, sosyal medya hesabından formasını giyen bir çocuğun fotoğrafını paylaştı.
Barcelona forması giyen milli futbolcu Arda Turan, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Kendisinin ay-yıldızlı formasını giyen bir çocuğun fotoğrafını paylaşan Arda, açıklama olarak ise şu mesajı paylaştı:
"YAPABİLDİĞİM EN İYİ ŞEY, BİR ÇOCUĞUN HAYATINA DOKUNABİLMEK"
"İnsan yaptıklarıyla yapamadıklarının, günahlarıyla sevaplarının, hatalarıyla doğrularının… Ve daha bir çok şeyin toplamı aslında. Hepimiz istiyoruz; nefes aldığımız her saniye doğruları yapalım, hep zirvede olalım. Ama hayat bazen insanın istediği gibi gitmiyor. Onun da bir sebebi var; hayat sana bazı şeyleri öğretmek istiyor. Bu yüzden nefes aldığımız her dakika öğreniyoruz. Ben de öğreniyorum. Yıllar sonra biri gelip "Bu hayatta yapabildiğin en iyi şey neydi?" diye sorsa, düşünmeden bu fotoğrafı gösteririm. Bir çocuğun hayatına dokunabilmek, seni hiç tanımamış olmasına rağmen seni sevebilmesi, sırtına ismini yazdırabilmesi. Geri kalanı mı? O da zaten günahlarımızla, sevaplarımızla hayatın kendisi. Hayatımın kendisi; herkes gibi…"
Kaynak: haberinburada
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