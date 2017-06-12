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arda turan'dan fatih terim'e jet cevap!

ARDA TURAN'DAN FATİH TERİM'E JET CEVAP!

Arda Turan, Fatih Terim basın toplantısında yaptıkları açıklamalara yanıt vermek için NTV Spor'a bağlandı ve çarpıcı ifadeler kullandı.

Tarih : 12 Haziran 2017, 09:29
Puan Ver : Arda Turan'dan Fatih Terim'e Jet Cevap!(5/10)3


Arda Turan, Fatih Terim basın toplantısında yaptıkları açıklamalara yanıt vermek için NTV Spor'a bağlandı ve çarpıcı ifadeler kullandı.



"Milli takımı bıraktım. Neden hala benim arkamdan konuşuluyor anlamıyorum"



YÜZÜME SÖYLEMEK YERİNE



"Hoca her zaman olduğu gibi benim yüzüme söylemek yerine basın toplantısında anlattı"



FATİH TERİM BIRAKIRSA...



"Ülkemin formasını çok seviyorum ama bazı şeyleri içime sindiremiyorum. Milli takıma zarar veriyorum. Artık dönmek istemiyorum. Artık yararlı olacağımı düşünmüyorum."



KİMSE YÖNLENDİRMİYOR



"Beni kimse kullanmadı. Bazı hatalar yapmış olabilirim"



BIRAKMAK İSTEDİLER



"Bazı arkadaşlar benimle birlikte milli takımı bırakmak istediler"



KARARIMI ALMIŞTIM



"Basın toplantısında gazetecilerin terk ettiğini görmedim. Sabaha kadar terk etsinler. Ben bırakma kararı almıştım"



 



kaynak:sabah








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