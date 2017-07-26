ARDA TURAN'DAN FATİH TERİM'İN İSTİFASI SONRASINDA GÖNDERME
TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile bir araya gelen Fatih Terim, A Milli Takım'daki görevini bıraktı. Arda Turan'dan Fatih Terim'in A Milli Takımı bırakmasının ardından ilk tepki geldi.
Bir takipçisinin paylaştığı Neşet Ertaş sözünü beğenen Arda, Terim'e gönderme yapmayı ihmal etmedi.
İşte Arda'nın beğendiği o söz:
Kaynak: haberinburada
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