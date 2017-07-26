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ARDA TURAN'DAN FATİH TERİM'İN İSTİFASI SONRASINDA GÖNDERME


Arda Turan'dan Fatih Terim'in İstifası Sonrasında Gönderme
Tarih : 26 Temmuz 2017, 19:50
Puan Ver : Arda Turan'dan Fatih Terim'in İstifası Sonrasında Gönderme(8/10)4

TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile bir araya gelen Fatih Terim, A Milli Takım'daki görevini bıraktı. Arda Turan'dan Fatih Terim'in A Milli Takımı bırakmasının ardından ilk tepki geldi.

Bir takipçisinin paylaştığı Neşet Ertaş sözünü beğenen Arda, Terim'e gönderme yapmayı ihmal etmedi.

İşte Arda'nın beğendiği o söz:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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