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Tarih : 28 Haziran 2017, 10:03
Puan Ver : Arda Turan'dan Olay Paylaşım!(9/10)9


Beşiktaş'ın 4 yılda toplam 14 milyon Euro bonservis ödeyeceği öne sürülürken, Arda Turan'ın Türkiye'ye dönebileceği ifade edilmişti.



Arda Turan tatilde Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ ile fotoğrafını paylaştı. Siyah beyazlı yönetici ile sohbet eden Turan, yaz tatilinin tadını çıkardı.



Beşiktaş taraftarları sosyal medya platformlarından bu fotoğrafı paylaşarak transfer hakkında ümitlenmeye başladı.



Barcelona'nın göndermeyi planladığı Arda Turan'ın yeni adresinin önümüzdeki haftalarda belli olması bekleniyor.



 



kaynak:sabah








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