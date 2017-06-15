

Barcelona'dan kimsenin Arda'yı istemediğini söylemediğini ve Arda'nın takımda devam edeceğini belirten Bulut, "Barcelona'dan kimse benimle temasa geçip, Arda'nın transfer olmaya uygun olduğunu söylemedi. Bu yüzden şu anda bizim planımız, gelecek yıl da burada devam etmek. Dünya üzerinde hiçbir kulüp ile transfer için bir görüşmem olmadı. Eğer Barcelona Arda'yı takımda düşünmediklerini söylerse, o zaman başka bir hikaye başlar" ifadelerini kullandı.







kaynak:sabah