Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu sade bir törenle uzatmalı sevgilisi Aslıhan Doğan ile dünyaevine giren Arda Turan, aşk yuvasına 25 bin lira kira ödeyecek.

Geçtiğimiz hafta sade bir nikahla dünya evine giren Arda Turan ve Aslıhan Turan adeta bir saray yavrusunda yaşayacak.

25 BİN LİRA KİRA ÖDEYECEK

Üç yıllık aşklarında ayrılık yaşadıkları bir dönem de bulunan Arda Turan ve Aslıhan Doğan, geride bıraktığımız 11 Mart Pazar günü aile arasında yapılan bir nikahla dünya evine girmişti. Evlendikten sonra Çubuklu Vadi Evleri'nde oturacak olan ikili yeni aşk yuvalarına aylık 25 bin lira kira verecek.

DEKORASYON İÇİN 150 BİN LİRA ÖDEDİ

Magazin kulislerinde konuşulan başka bir iddiaysa, taze gelin Aslıhan Doğan'ın eşiyle birlikte oturacağı üç katlı lüks villanın dekorasyonu için 150 bin lira harcadığı yönünde… Arda Turan ise villanın geniş bahçesine ufak bir futbol sahası yaptırmış.

Kaynak: haberinburada