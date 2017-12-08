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Arda'dan Kudüs Paylaşımı: Silahlarınızı İnsanların Üzerinden Çekin

ARDA'DAN KUDÜS PAYLAŞIMI: SİLAHLARINIZI İNSANLARIN ÜZERİNDEN ÇEKİN

Barcelonalı futbolcu Arda Turan sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla Trump'ın Kudüs kararına "Silahlarınızı masum insanların üzerinden çekin" diyerek tepki gösterdi.

Tarih : 08 Aralık 2017, 23:50
Puan Ver : Arda'dan Kudüs Paylaşımı: Silahlarınızı İnsanların Üzerinden Çekin(8/10)4

Barcelonalı futbolcu Arda Turan sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla Trump'ın Kudüs kararının tepki gösterdi.

"KUDÜS HEP BARIŞIN VE İNSANLIĞIN BAŞKENTİ OLACAK"

Barcelonalı futbolcu Arda Turan'da ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarından sonra karara tepkisi gösterdi. Milli Futbolcu Instagram hesabından fotoğrafla birlikte, "Kudüs hep barışın ve insanlığın başkenti olacak. Silahlarınızı masum insanların üzerinden çekin!" paylaşımında bulundu. Bu paylaşım 4 saatte 200 bine yakın kişi tarafından beğenildi ve birçok yorum aldı.

İŞTE ARDA TURAN'IN KUDÜS PAYLAŞIMI:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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