Sorularını cevaplamayan Aslıhan Doğan'a muhabirler "Arda Bey mi izin vermiyor?" deyince Arda Turan, "Senin kafanı gözünü kırarım. Karımla konuşuyorsun." diyerek çirkin bir çıkış yaptı.

Yaklaşık iki hafta önce dünyaevine giren Arda Turan ve Aslıhan Doğan, önceki gün Nişantaşı'nda yemekteydi. Restoran çıkışında yöneltilen bir soru ünlü futbolcuyu sinirlendirdi, ortam gerildi.

ASLIHAN KONUŞMADI

Bir muhabirin "Aslı Hanım, eşinizin evinde düzenlenen sade bir törenle evlendiniz. Hayalinizdeki düğün nasıldı?" sorusu üzerine Doğan, elini ağzına götürüp fermuar işareti yaparak konuşmayacağını ima etti.

"KARIMLA KONUŞUYORSUN"

Muhabirin bu kez "Arda Bey konuşma yasağı mı getirdi?" diye sorması ise ortamı gerdi. Ünlü futbolcu, soruyu duyunca öfkeyle dönerek muhabire "Edepli ol, ne demek yasak. Senin kafanı gözünü kırarım, karımla konuşuyorsun" diye bağırdı. Çift ardından yoldan çevirdikleri bir taksiye binerek oradan ayrıldı.

Kaynak: haberinburada