ARDAHAN'DA BULUNAN YARBAYIN CENAZESİNE RUSYA'DAN SONRA POLONYA DA TALİP OLDU
Ardahan'daki inşaat kazısı sırasında tabut içinde bulunan Polonya asıllı Rus subayın cesedi iki ülkeyi karşı karşıya getirdi. Rusya'nın ardından Polonya da cesede talip oldu.
Rusya ile Polonya arasında krize dönüşme ihtimali yaratan subayın cesedi, Ardahan'da bir inşaatın temel kazısı sırasında bulunmuştu. Tabut içindeki cesedin Rus General Vasiliy Geyman'a ait olduğu iddia edilmiş ancak Kars Müzesi'nde mühürlenip koruma altına alınan subayın, bilimsel araştırmalar sonrası Yarbay Karl Karloviç Rjepetski olduğu anlaşılmıştı.
HENÜZ KARAR VERİLMEDİ
TBMM'de konuya ilişkin soruları yanıtlayan Kurtulmuş, "Polonya asıllı Rusların yarbayın koruma altındaki cesedin Rusya'ya verilmesi talebi var. Ancak Polonyalılar da Yarbay Polonya asıllı olduğu için hak iddia ediyorlar ve onlar da Polonya'ya verilmesini istiyorlar. Karar verilecek, uygun olan yapılacak. Şu an yazışma faslındayız" dedi.
KARŞILIĞINDA TARİHİ ESERLER İSTENEBİLİR
Kurtulmuş, "Yarbayın koruma altındaki cesedi Rusya'ya teslim edilirse, onlardan da tarihi eserlerimizin iadesi talep edilebilir mi?" sorusunu ise, "Rusya'da pek çok eserimiz var, çok sayıda tablomuz var ancak önce komutanın yerine gitmesini sağlamamız gerekiyor" diye yanıtladı.
Kaynak: haberinburada
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