ARDAHAN'DA EĞİTİME KAR ENGELİ! TÜM OKULLARDA EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ
Ardahan'da etkili olan kar yağışı sebebiyle il genelindeki tüm okullarda eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildi.
Ardahan'da etkili olan kar yağışı sebebiyle il genelindeki tüm okullarda eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildi.
GECE SAATLERİNDE ŞİDDETİNİ ARTTIRDI
Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez yaptığı açıklamada, kentte dün etkisini gösteren ve gece saatlerinde şiddetini artıran yoğun kar yağışının devam ettiğini söyledi.
Yapılan değerlendirmelerde, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı Ardahan ve ilçelerindeki tüm okullarda eğitim öğretime bugün ara verildiğini kaydeden Vali Bilmez, "Ardahan kent merkezi ve ilçelerimizdeki yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle ilk, orta ve lise düzeyindeki tüm okullarda 8 Aralık 2017 tarihinde bir gün süreyle eğitime ara verdik. Kar yağışı devam ediyor. Ekiplerimiz yaşanabilecek olumsuzluklara karşı çalışmalarına devam ediyor. Kent genelinde tüm ekiplerimizle teyakkuz halindeyiz" dedi.
Kaynak: haberinburada
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