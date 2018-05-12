Ardahan'da Çıldır-Aktaş yolunun Mozaret mevkinde meydana gelen midibüs kazasında ilk belirlemelere 4 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralanan vatandaşlar Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

"HAVADA UÇTUĞUMUZU HİSSETTİM"

Yaralılardan biri kazayı şöyle anlattı, "En son otobüsün yoldan çıktığını gördüm. Refüjü yardı. Sonra havada uçtuğumuzu hissettim. Taklalar atmaya başladık. Otobüste insanlar birbirinin üzerine çıktı. Otobüs durduğunda benim yanımdaki cam kırılmıştı. İlk çıkanlardan biriydim. Yaralılar bağırıp çığlık atıyordu. Sonra yardım etmek için bir araba ve ambulans geldi. Ben hastaneye ilk gelenlerdenim."

Kaynak: haberinburada