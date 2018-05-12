Başbakan Yardımcısının Tahminine Göre Erdoğan'ın Alacağı Oy Oranı!
Süper Lige Yükselen Çaykur Rizespor, Galatasaray'dan Yasin Öztekin'i İstiyor
Bella Hadid, Kırmızı Halıda Güzelliğiyle Herkesi Büyüledi
Abd Duyurdu! İşte Ortadoğu'yu Karıştıracak Tarih
İncirlik'teki Abd'li Askerlere Ramazan Ayı Ve Oruç Uyarısı Geldi!
Elon Musk'ın Trafikten Kaçış Tüneli Testlere Başlıyor
Ardahan'da Korkunç Kaza: 4 Ölü, 22 Yaralı!
Ceren Hindistan: Kemerle Dayak Yedim, Üzerimde Sadece Havlu Vardı
Yurt Dışında Yaşayan Seçmenler İçin Son Gün Bugün!
Reuters Duyurdu! Yemen'de Türk Gemisine Füze Saldırısı İddiası
3 Yaşındaki Çocuk Komşusunun Kullandığı Aracın Altında Can Verdi
Aşırı Yağmurda Öğrenciler Mahsur Kaldı, İtfaiye Ekipleri Kurtardı!
Yeni Torba Meclis'e Sunuldu! Hgs-Ogs Cezası Olanlara Güzel Haber
Metrobüste Taciz! Genç Kız, O Anı Anlattı: Bacağıma Dokununca Bağırdım
Ünlü Youtuber, Kaçakçı Çıktı! Yaptıklarını Tek Tek Videoda Anlatmış
Seçim Öncesi Bomba İddia: 'casus Yazılım' Devreye Sokuldu
Bir Kez Görüştü! Genç Kadın Tacizden Tutuklandı
Fransa'daki Gol Düellosunda Futbolseverler Heyecana Doydu!
Abd'den Kuzey Kore'ye Şartlı Destek!
Ali Koç, Aziz Yıldırım'a Meydan Okudu: Bıçak Kemiğe Dayandı

ARDAHAN'DA KORKUNÇ KAZA: 4 ÖLÜ, 22 YARALI!


Ardahan'da korkunç kaza: 4 ölü, 22 yaralı!
Tarih : 12 Mayıs 2018, 10:40
Puan Ver : Ardahan'da Korkunç Kaza: 4 Ölü, 22 Yaralı!(10/10)6

Ardahan'da Çıldır-Aktaş yolunun Mozaret mevkinde meydana gelen midibüs kazasında ilk belirlemelere 4 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralanan vatandaşlar Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

"HAVADA UÇTUĞUMUZU HİSSETTİM"

Yaralılardan biri kazayı şöyle anlattı, "En son otobüsün yoldan çıktığını gördüm. Refüjü yardı. Sonra havada uçtuğumuzu hissettim. Taklalar atmaya başladık. Otobüste insanlar birbirinin üzerine çıktı. Otobüs durduğunda benim yanımdaki cam kırılmıştı. İlk çıkanlardan biriydim. Yaralılar bağırıp çığlık atıyordu. Sonra yardım etmek için bir araba ve ambulans geldi. Ben hastaneye ilk gelenlerdenim."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ardahan  Da  Korkunç  Kaza  4  Ölü  22  Yaralı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER