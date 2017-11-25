ARDAHAN'DA MEZARI BULUNAN GENERAL POLONYA ASILLI ÇIKTI
Ardahan'da temel kazısı yapılırken cesedi bulunan komutanın Polonya asıllı olduğunu belirten Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Ailesine iadesi için yazışmalar sürüyor" dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Ardahan'da apartman inşaatı için temel kazısı yapılırken tabutun içerisinde cesedi bulunan Rus komutanın Rus ama Polonya asıllı olduğunu söyledi.
NAAŞI İNCELEYİP BİLGİ ALDI
Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Kars Müzesi'nde muhafaza altına bulunan Rus komutanın naaşını Bakan Ahmet Arslan ile birlikte görerek Müze Müdürü Necmettin Alp'ten bilgiler aldı. Daha sonra Kars Valiliğine geçen Bakan Kurtulmuş, burada Rus komutanla ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı.
RUS AMA POLONYA ASILLIYMIŞ
Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Ardahan'da inşaat alanındaki kazıda bulunan Rus Tümgeneral Vasiliy Geyman'ın, Rus ama Polonya asıllı olduğunu söyledi.
Bir takım açılışlar ve ziyaretlerde bulunmak üzere Kars'a gelen Bakan Numan Kurtulmuş, "Geçtiğimiz dönemde Cumhurbaşkanımızın Polonya ziyaretinde de bu konu gündeme geldi. Buradaki yatan kişinin bir Rus komutanı ama Polonya asıllı birisi olduğunu biliyoruz" dedi.
"İADESİ KONUSUNDA YAZIŞMALAR SÜRÜYOR"
Kurtulmuş, "Polonya'daki aile fertlerinin kimler olduğunu biliyoruz. Bu anlamda bir iade sürecinin yazışmalarını başlattık. Biz bunu Polonyalılara iade etme konusunda kendi tarafımızdan görüşlerimizi, mektuplarımızı, onlardan bize yazışmalar geldi. Sonuçta tabi Ruslar'da us komutan olduğu için Ruslar'da bunun içerisinde olacak. Polonyalıların talebi onu ait olduğu yere götürüp orada defnetmek. Orada bir mezar, belki bir anıt mezar inşa etmek" diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
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