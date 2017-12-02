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Arda'nın Barça'dan kurtuluş planı yatıyor

ARDA'NIN BARÇA'DAN KURTULUŞ PLANI YATIYOR

Bir dönem Monaco'da forma giyen Jerome Rothen, "Arda Turan Monaco için kötü bir plan. Sezon başından bu yana Barcelona'da oynamadı. Onun iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum'' dedi.

Tarih : 02 Aralık 2017, 13:20
Puan Ver : Arda'nın Barça'dan Kurtuluş Planı Yatıyor(7/10)3

Barcelona'dan ayrılmasın kesin gözüyle bakılan ve Galatasaray ile Monaco'nun gündeminde yer alan Arda Turan için Fransa'da çarpıcı bir açıklama yapıldı.

Futbol kariyerinde Monaco'da da forma giyen Jerome Rothen, Fransa'da katıldığı televizyon programında Arda Turan - Monaco iddialarını değerlendirdi.

"ARDA TURAN İYİ BİR FİKİR DEĞİL"

Rothen, Monaco'nun Arda Turan'ı transfer etmesine karşı olduğunu söylerken "Monaco için kötü bir plan. Sezon başından bu yana Barcelona'da oynamadı. Ara transferde takımı güçlendirmeniz gerekir. Arda Turan'ın iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

YA MONACO YA GALATASARAY

İspanyol basını geçtiğimiz gün antrenmanlarda da sakatlığı nedeniyle yer almayan Arda Turan'ın, devre arasında önünde iki seçenek olduğunu yazmıştı. İspanyollara göre Arda Turan ya Monaco'dan gelen teklifi kabul edecek ya da eski takımı Galatasaray'a geri dönecek...

Arda Turan, bu sezon sakatlığı nedeniyle Barcelona'da herhangi bir maçın kadrosunda dahi yer alamadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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