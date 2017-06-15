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arda'nın rekorunu kırdı

ARDA'NIN REKORUNU KIRDI

Portekizli, bonuslarla 15 milyon Euro'yu bulan bonservis ücreti karşılığı Leipzig'e satıldı. Galatasaray'a daha önce en yüksek geliri 12 milyon Euro ile Arda getirmişti

Tarih : 15 Haziran 2017, 09:32
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Galatasaray'ın, 2013 yazında beş yıl için renklerine bağladığı Armindo Tue na Bangna yani bilinen adıyla Bruma, sarı-kırmızılı kulübe tarihinin en yüksek bonservis gelirini getiren futbolcu oldu... Galatasaray, 2013-14 sezonu öncesi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada; Bruma'yı bir milyon Euro imza parası ve 10 milyon Euro bonservis ücreti karşılığı transfer ettiğini duyurmuştu.



Galatasaray'ın KAP'a dün yaptığı açıklamada ise, Bruma'nın 12 milyon 500 bin Euro net bonservis ücretinin yanı sıra hazırlık maçı geliri ve Avrupa kupalarına katılım bonusları ile birlikte toplam 15 milyon Euro karşılığı Alman ekibi RB Leipzig'e satıldığı ifade edildi. Galatasaray'a daha önce en yüksek bonservis gelirini; 12 milyon Euro rakamı ile Arda Turan kazandırmıştı. Galatasaray ayrıca, 2015-2016 sezonu için Real Sociedad'a kiraladığı Bruma sayesinde 1 milyon 900 bin Euro daha kasasına koymuştu.



 



kaynak:sabah








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