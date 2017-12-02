Türk Futbolunda Tarihi Protesto: 90 Takım Maça Çıkmayacak
Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
Gs Başkanı Dursun Özbek: Fatih Terim'le Görüşmedik
Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
İstanbul'da 5 Bin Polisin Katıldığı Helikopter Destekli Huzur Operasyonu Düzenlendi
Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Ahmet Çakar: Ergün Penbe, Galatasaray'da Fatih Terim'in Yardımcısı Olacak
Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Seçim İttifakı Düzenlemesi Gündemimizde Yok
İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
Yahudilere Hakaret Eden Ümit Özat: Yanlış Anlaşıldım
İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
Şırnak'ta Kuyuya Düşen 3 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı
İstanbul Banliyö Hattında Günde 1,5 Milyon Yolcu Taşınacak
Toys R Us, 26 Mağazasını Kapatıyor
Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı
Chp Kılıçdaroğlu'nun Gösterdiği Belgeleri Savcılığa Teslim Etti
Şimşek: Enflasyonda Aralıktan İtibaren Kalıcı Düşüş Başlayacak

Arda'nın son fotoğrafı, transfer haberlerini ayyuka çıkardı

ARDA'NIN SON FOTOĞRAFI, TRANSFER HABERLERİNİ AYYUKA ÇIKARDI

Barcelona'nın Mesut Özil transferi için Arsenal'a Arda Turan'ı teklif edeceği haberleri gündemdeyken milli futbolcu, menajeriyle birlikte Londra'da poz verdi.

Tarih : 02 Aralık 2017, 19:20
Puan Ver : Arda'nın Son Fotoğrafı, Transfer Haberlerini Ayyuka Çıkardı(6/10)2

Barcelona'dan ayrılması beklenen ve adı Premier Lig ekiplerinden Arsenal ile anılan milli futbolcu Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut'un Instagram'da paylaştığı bir fotoğraf transfer iddialarının güçlenmesine neden oldu.

ARDA'YLA LONDRA'DAN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Milli futbolcunun menajeri Ahmet Bulut, Barcelona-Celta Vigo maçından hemen önce Arda ile birlikte Londra'da çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

MESUT TAKASI MI

Bu görüntü, son günlerde gündemi fazlasıyla meşgul eden Mesut Özil-Arda Turan takası iddialarının akıllara gelmesine neden oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Arda  Nın  Son  Fotoğrafı  Transfer  Haberlerini  Ayyuka  Çıkardı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER