ARDA'NIN SON FOTOĞRAFI, TRANSFER HABERLERİNİ AYYUKA ÇIKARDI
Barcelona'nın Mesut Özil transferi için Arsenal'a Arda Turan'ı teklif edeceği haberleri gündemdeyken milli futbolcu, menajeriyle birlikte Londra'da poz verdi.
Barcelona'dan ayrılması beklenen ve adı Premier Lig ekiplerinden Arsenal ile anılan milli futbolcu Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut'un Instagram'da paylaştığı bir fotoğraf transfer iddialarının güçlenmesine neden oldu.
ARDA'YLA LONDRA'DAN FOTOĞRAF PAYLAŞTI
Milli futbolcunun menajeri Ahmet Bulut, Barcelona-Celta Vigo maçından hemen önce Arda ile birlikte Londra'da çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
MESUT TAKASI MI
Bu görüntü, son günlerde gündemi fazlasıyla meşgul eden Mesut Özil-Arda Turan takası iddialarının akıllara gelmesine neden oldu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
- Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
- Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
- Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
- İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
- Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
- İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
- Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı
- Şehir Doldu, Yer Altına Katlı Mezarlıklar İnşa Ediyorlar
Bu Haberle İlgili Yorumlar