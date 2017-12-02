Barcelona'dan ayrılması beklenen ve adı Premier Lig ekiplerinden Arsenal ile anılan milli futbolcu Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut'un Instagram'da paylaştığı bir fotoğraf transfer iddialarının güçlenmesine neden oldu.

ARDA'YLA LONDRA'DAN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Milli futbolcunun menajeri Ahmet Bulut, Barcelona-Celta Vigo maçından hemen önce Arda ile birlikte Londra'da çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

MESUT TAKASI MI

Bu görüntü, son günlerde gündemi fazlasıyla meşgul eden Mesut Özil-Arda Turan takası iddialarının akıllara gelmesine neden oldu.

Kaynak: haberinburada