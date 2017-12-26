ARDA'YA BEŞİKTAŞ'I SORDULAR, FİTİLİ ATEŞLEDİ
Barcelona'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Arda Turan, "Barcelona serüveni benim için bitti sayılır. Türkiye'de oynamayı çok özledim. Şartlar oluşursa Beşiktaş neden olmasın" dedi.
Devler Ligi'nde tarih yazarak grup aşamalarını lider olarak tamamlayan Beşiktaş, Süper Lig'de ise beklenenin altında kalmıştı. Sezonun ikinci yarısında bu durumu değiştirip takımın ligde üst üste üçüncü şampiyonluğa ulaşmasını isteyen yönetim, kadroyu güçlendirmek için harekete geçti. Bu doğrultuda birçok ismi gündemine alan Kara Kartal, en büyük bombasını Katalan devi Barcelona'da forma giyen milli yıldız Arda Turan olarak belirlemişti. Yıldız isimle geçen hafta ilk teması Asbaşkan Umut Güner aracılığıyla kuran Kartal, pazarlıklara başlamıştı.
"GALATASARAY'I KONUŞMAYALIM"
La Liga'ya devre arası verilmesinin ardından soluğu Türkiye'de alan Arda Turan'ın, geleceğiyle ilgili kararı önceki gün Yeniköy'deki bir balıkçıda yakın arkadaşlarıyla paylaştığı bildirildi. 30 yaşındaki kanat oyuncusunun, "Barcelona serüveni benim için bitti sayılır. Türkiye'de oynamayı çok özledim. Şartlar oluşursa Beşiktaş neden olmasın" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Bu sözlerin ardından bir arkadaşının, "Galatasaray'a dönmek istemez misin?" sorusuna ise tecrübeli oyuncunun, "Onların durumu iyi! Galatasaray konusunu konuşmayalım" cevabını verdiği belirtildi.
BARCELONA DÜNDEN RAZI
Fanatik'in haberine göre; Siyah-Beyazlılar'ın, yıldız isim için Barcelona'yla menacer Ahmet Bulut aracılığıyla görüşmelere başladığı ve yönetimin satın alma opsiyonlu 1,5 yıllık kiralama formülü üzerinde durduğu belirtildi. Teknik direktör Ernesto Valverde'nin bu sezon forma şansı tanımadığı Arda Turan için Barcelona Yönetimi de kararını vermişti. Katalanlar, Arda için tekliflere açık olduğunu duyurmuştu. Deneyimli oyuncunun geleceğinin bu hafta içerisinde şekillenebileceği öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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