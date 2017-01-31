Dolar 3,79 Seviyesinde Seyrediyor!
Abd'den İran'a Yanıt Gecikmedi
Kabul Etmek Mümkün Değil, Rencide Edici
Volkswagen En Büyük Otomobil Üreticisi Oldu
Arena Onun Adıyla İnledi
Rüzgar Erkoçlar Sevgilisinin Ailesiyle Tanıştı
Tüp Mide Ameliyatı Sanıldığı Gibi Riskli Değil!
Trump Savaş Açtı Ama Devlerin Yüzde 51'i...
Dikkat! Meteorolojiden Yoğun Kar Uyarısı
Uyuşturucu Operasyonunda Çatışma Çıktı
İstanbul Da Elektrik Kesintisi
Seda Bakan Cenazeden Fotoğraf Paylaşarak Veda Etti
Hdp'li İki Vekil Hakkında Yakalama Kararı!
İstanbul Güneşli Havanın Etkisine Girecek
Ölen 38 Günlük Bebek Cinsel İstismara Mı Uğradı?
'iade' Açıklaması: Gerekirse Tekrar Abd'ye Gideriz
Yunan Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye'ye Ab Tehdidi
Thy'den Abd'ye Gidemeyen Yolculara Kolaylık
Fenerbahçe'nin Yeni 10 Numara Adayı: Wanderson!
Babasının Katilini Görünce Dehşet Saçtı

arena onun adıyla inledi

ARENA ONUN ADIYLA İNLEDİ

Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşmayı Ersan Adem Gülüm ile birlikte tribünden izleyen Demba Ba'ya sevgi gösterilerinde bulundular.

Tarih : 31 Ocak 2017, 09:24
Puan Ver : Arena Onun Adıyla İnledi(9/10)11


Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşmayı Ersan Adem Gülüm ile birlikte tribünden izleyen Demba Ba'ya sevgi gösterilerinde bulundular. Atılan 4. golden sonra Vodafone Arena, 'Demba Ba.. Demba Ba' tezahüratlarıyla inledi. Bu arada sakatlığı bulunan Caner Erkin de dün tribünden arkadaşlarına destek verdi.



GOLDE DE ZİRVEDE

Atiker Konyaspor karşısında aldığı farklı galibiyetle zirvedeki yerini geri alan Beşiktaş, attığı 5 golle de ligin en skorer takımı oldu. Geride kalan 19 haftada 39 kez ağları havalandıran siyah-beyazlı ekibi 38 golle Galatasaray ve Fenerbahçe izledi. Süper Lig'in en az gol atan takımı ise Akhisar Belediyespor (11 gol).



 



kaynak:sabah






Etiketler: Arena  Onun  Adıyla  İnledi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER