

Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşmayı Ersan Adem Gülüm ile birlikte tribünden izleyen Demba Ba'ya sevgi gösterilerinde bulundular. Atılan 4. golden sonra Vodafone Arena, 'Demba Ba.. Demba Ba' tezahüratlarıyla inledi. Bu arada sakatlığı bulunan Caner Erkin de dün tribünden arkadaşlarına destek verdi.







GOLDE DE ZİRVEDE



Atiker Konyaspor karşısında aldığı farklı galibiyetle zirvedeki yerini geri alan Beşiktaş, attığı 5 golle de ligin en skorer takımı oldu. Geride kalan 19 haftada 39 kez ağları havalandıran siyah-beyazlı ekibi 38 golle Galatasaray ve Fenerbahçe izledi. Süper Lig'in en az gol atan takımı ise Akhisar Belediyespor (11 gol).







kaynak:sabah