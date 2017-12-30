ARI SÜTÜNÜN DAMLASI 7 LİRADAN, KİLOSU 7 BİN LİRA!
Dünyanın en pahalı sütleri arasında yer alan arı sütünün 1 gramı 7 lira, kilosu ise 7 bin liradan satılıyor.
Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi, Türkiye'nin en çok bal üretilen ili Ordu'da bal üretiminin yanında arı sütüne de yönelme başladığını belirtti. Çiftçi, üretimi zor ve zahmetli olmasına rağmen fiyatı yüksek olduğu için üreticilerin arı sütü üretimine büyük ilgi gösterdiğini belirtti.
GRAMLA SATILIYOR
Fiyatının yüksek olmasından dolayı arı sütünün gramla satıldığını belirten Çiftçi, genellikle 5-10 gramlık tüpler halinde satış yaptıklarını kaydetti. Arı sütünün kilogram fiyatının yüksek olduğuna dikkat çeken Çiftçi, "Arı sütünün gramı 7 lira, kilosu ise 7 bin liradan satılıyor" dedi.
"KESİNLİKLE GÜNEŞ GÖRMEMESİ GEREKİYOR"
Arı sütünün 10 gramlık tüpler halinde güneş görmeyecek nitelikte buzdolabında saklanması gerektiğini kaydeden Çiftçi, "Arı sütünün kesinlikle güneş görmemesi gerekiyor. Güneş gördüğü takdirde bozulur ve ondan sonra bir faydası olmaz" uyarısında bulundu.
"MARKET KÖŞELERİNDE SATILANLAR ARI SÜTÜ DEĞİL"
Piyasada arı sütü adı altında satılan ürünlere itibar edilmemesi gerektiğini de kaydeden Çiftçi, "Arı sütü sağlığa oldukça yararlı bir ürün ancak fiyatı pahalı. Marketlerde ve market köşelerinde arı sütü adı altında satılanlarda gerçek arı sütü değil. Vatandaşlarımız uyanık olsun" diye konuştu.
İlkbahar aylarında elde edilen arı sütü özellikle bağışıklık sistemini düzenleyen aynı zamanda kök hücrelere uyarıcı etki yapan özelliğe sahip olan bir ürün olarak biliniyor. Vücut performansını ve dayanıklılığı artıran arı sütü aynı zamanda yaşlanmayı geciktirici ve hücre yenilenmesi sağlayan özelliği ile dikkat çekiyor.
Kaynak: haberinburada
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