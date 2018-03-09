ARILARLA ZEHİR ENJEKTE EDİYORLAR! YENİ TEDAVİ ASYA'DA YAYILIYOR
Endonezyalılar, bağışıklık sistemini arı iğneleri ve zehriyle yapılan akupunktur tedavisi ile güçlendiriyor.
Endonezyalılar, bağışıklık sistemini arı iğneleriyle yapılan akupunktur tedavisi ile güçlendiriyor. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek isteyenler ve hastalıklarına şifa arayanlar, alternatif tıp olarak kullanılan ve tamamen doğal bir yöntem olan arı iğneli akupunktur tedavisine yoğun ilgi gösteriyor.
"Arı zehri terapisi" (apiterapi) olarak da adlandırılan yöntem, hastalıklara karşı bağışıklığı güçlendirmesinin yanı sıra felç, hepatit, romatizma, kolesterol, baş dönmesi ve HIV gibi bir çok hastalığın tedavi sürecini hızlandırdığına inanılıyor.
ALERJİSİ OLUP OLMADIĞINA BAKILIYOR
Vücuttaki iltihaplanmayı kurutucu etkisi olduğu ve zindeliği de artırdığı ileri sürülen tedavinin süreci ve doz artırımı ise hastalık durumu ve fiziksel uygunluğun yanı sıra yaş göre değişkenlik gösteriyor.
Akupunktur tedavisinde olduğu gibi hastalığa göre arı iğnelerinin vücuda uygunladığı noktalar farklılık gösterirken tedavi öncesi hastaların arı zehrine karşı alerjisi olup olmadığına da bakılıyor.
ARI ZEHRİ TERAPİSİ NASIL YAPILIYOR?
Yaklaşık 17 yıldır arı zehri terapisi yapan ve akapuntur uzmanı olan Wima Harsono, "Arı zehri bilimsel araştırmalara konu oldu. Uygulanan yöntem tamamen doğal, kimyasal madde içermiyor. Akupunktur alanında uzmanlığım bulunuyor. Hastalarımda akupunktur yönteminde olduğu gibi hastalığın durumuna göre arı zehrini vücudun belli noktalarına uyguluyorum. Arı zehrinin enjekte ettikten sonra masaj aletiyle de hem acıyı azaltmaya hem de zehrin dağılmasını sağlıyorum" dedi.
Kaynak: haberinburada
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