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Arınç 'Aday değilim' diyen Abdullah Gül'e teşekkür etti

ARINÇ 'ADAY DEĞİLİM' DİYEN ABDULLAH GÜL'E TEŞEKKÜR ETTİ

Abdullah Gül, "aday değilim" dedi, Arınç'tan açıklama geldi: Bundan sonra herkesin üslubuna dikkat ederek birbirine karşı saygılı davranmasını ve gerginlikten kaçınmasını temenni ediyorum.

Tarih : 28 Nisan 2018, 18:10
Puan Ver : Arınç 'aday Değilim' Diyen Abdullah Gül'e Teşekkür Etti(8/10)4

24 Haziran seçiminde cumhurbaşkanı adaylığı konuşulan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, günlerdir beklenen açıklamasını İstanbul'da yaptı. Ayazağa Kasrı'nda gazetecilerin karşısına çıkan Gül, "Adaylığımla ilgili bir süreç artık söz konusu değildir" diyerek tartışmalara noktayı koydu. Bülent Arınç, Gül'ün açıklamalarından sonra "Bundan sonra herkesin üslubuna dikkat ederek, birbirine karşı saygılı davranmasını ve gerginlikten kaçınmasını temenni ediyorum." diyerek Gül'e teşekkür etti

"GÜL'E TEŞEKKÜRLERİMİ SUNARIM"

Arınç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün yaptığı açıklamayla bu düşüncelerimizi teyit eden 11. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül'e de teşekkürlerimi sunarım. Üzerimize düşen tek görev her iyi AK Partili'nin yapacağı gibi seçimlere kalan kısa süre içerisinde daha çok çalışmaktır.

"HİÇBİR SPEKÜLASYONU KABUL ETMİYORUZ"

İçeriden ve dışarıdan birçok saldırı altında olan devletimizi daha demokratik, daha müreffeh, daha adil bir geleceğe taşımak için çalışacak AK Parti kadroları üzerinden yapılacak hiçbir spekülasyonu kabul etmemiz mümkün değildi.

"HERKES ÜSLUBUNA DİKKAT ETSİN"

Bundan sonra herkesin üslubuna dikkat ederek, birbirine karşı saygılı davranmasını ve gerginlikten kaçınmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle tekrardan seçimlerin ülkemize huzur, refah ortamı getirmesini diliyorum."

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Kaynak: haberinburada



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