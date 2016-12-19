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arıza giderildi soma davası başladı

ARIZA GİDERİLDİ SOMA DAVASI BAŞLADI

SEGBİS'teki arıza nedeniyle ertelenen Soma Davası'nın 13. duruşması başladı

Tarih : 19 Aralık 2016, 12:17
Puan Ver : Arıza Giderildi Soma Davası Başladı(7/10)8


Manisa'nın Soma ilçesinde 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin davanın 13. duruşmasına, 12 Aralık'ta SEGBİS'teki arıza nedeniyle ertelenmesinin ardından bugün itibariyle devam edildi.



Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Soma davasının 13. duruşması 09.30'da başladı. 12 Aralık'ta SEGBİS'teki arıza nedeniyle ertelenen davanın 13. duruşması öncesi hayatını kaybeden madenci aileleri yakınları ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin de katıldığı topluluk istasyon önünden hareket ederek, Şehit Murat Öztürk Caddesi üzerinden mahkeme önüne kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Yapılan yürüyüşe katılan topluluk, üzerinde şehit madenci ailelerinin isimlerinin yazıldığı pankartlarla birlikte sloganlar atarak yürüyüşü tamamladı.



Basın açıklamasının ardından davayı izlemek isteyen aileler polis kontrolü eşliğinde duruşma salonuna giriş yaptı.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Arıza  Giderildi  Soma  Davası  Başladı    haber

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