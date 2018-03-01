Şampiyonlar Liginde Real Madrid, Neymar'sız Psg'yi Çöpe Attı
Tsk, Bm Sözcüsü'nün Tweet'ini Paylaştı: Pkk Sivillere İzin Vermiyor
Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi'nde Yangın!
Yoğun Bakımda Büyük Panik! Elektrikler Kesildi, Hastalar Sevk Edildi
Güzel Sunucu Evlilik Yolunda İlk Adımı Attı, Kahveleri Kendi Dağıttı
Fotoğraf Çektireceğim Deyip Hollywood Yıldızının Oscar Ödülünü Çaldı
Otel Odasında Cesedi Bulunan Futbolcunun Ölüm Nedeni Belli Oldu
İngiliz Büyükelçi'den Övgü Dolu Sözler: Türkiye'den Ders Alıyoruz
Fenerbahçe, 130 Liralık Biletlerin Ardından Tff'ye Şikayete Gitti
Erdoğan İle Putin Suriye'deki Son Gelişmeleri Ele Aldı
Beşiktaş'tan Sürpriz Hamle: Ekici İle Souza'yı Pfdk'ya Sevk Edin
Bu Kulüp Bitmiş Deyip İstifa Etti
Fırat Kalkanı'nda Kurtarılan El Bab'ta Bombalı Saldırı: 1 Ölü 5 Yaralı
Floransa'da Siyahi İsyanı! İkinci Günde Halk Sokaklara Döküldü
Pkk, Tsk'nın İlerleyişini Durdurmak İçin Hendek Kazmaya Başladı
Kredi Borcu Olanlar Müjde! Ödeme Yapmak İçin Yeni İmkanlar Geliyor
Fetö'nün Hijyen Evlerine Baskın! 9 Kız Öğrenci Gözaltında
Resmi Açıklama Geldi! Suudi Arabistan, İsrail'e Hava Sahasını Açtı
İlk Kez Bu Kadar Net Konuştu: Partime Kırgınım!
Yunanistan Başbakanı Çipras, Tutuklu İki Yunan Askeri İçin Bm'den Yardım İstedi

Arjantin-İsrail Maçında Messi Oynarsa, Tangocular 3 Milyon Dolar Kazanacak

ARJANTİN-İSRAİL MAÇINDA MESSİ OYNARSA, TANGOCULAR 3 MİLYON DOLAR KAZANACAK

Arjantin-İsrail milli takımları 9 Haziran'da özel bir maçta karşılaşacak. Taraflar arasında varılan anlaşma uyarınca, Messi'nin sahada olma garantisi karşısında Tangocular'a 3 milyon dolar verilecek.

Tarih : 01 Mart 2018, 18:20
Puan Ver : Arjantin-İsrail Maçında Messi Oynarsa, Tangocular 3 Milyon Dolar Kazanacak(9/10)5

Arjantin Milli Takımı, Dünya Kupası öncesi hazırlıkları kapsamında İsrail ile özel bir karşılaşma yapacak. İki ülkenin futbol federasyonlarının temsilcilerinin dün yaptıkları görüşmeden anlaşma çıktığı ve iki ülke milli takımlarının 9 Haziran'da İsrail'de karşı karşıya gelecekleri bildirildi. Tangocular, Dünya Kupası'nda İzlanda karşısında çıkacakları ilk maçın bir hafta öncesinde İsrail karşısında son sınavını verecek.

EN AZ 60 DAKİKA SAHADA OLACAK

İsrail basınına göre, iki ülke federasyonu arasında varılan anlaşma uyarınca, Arjantin Futbol Federasyonu bu maç için 3 milyon doları kasasına koyacak. Yine federasyonların anlaşması gereğince Lionel Messi, bu maçta en az 60 dakikada sahada kalacak.

ÖNCE BARCELONA, SONRA İSRAİL

Tangocular Rusya'daki dev turnuva öncesinde Barcelona'da kampa girecek. Ardından buradan üç saatlik bir uçak yolculuğuyla Ortadoğu ülkesine geçecek. İsrail'deki karşılaşmanın ardından kafile Rusya'ya geçerek, 14 Haziran'da başlayacak Dünya Kupası öncesi kalacağı yere yerleşecek.

KUDÜS ZİYARETİ DE PROGRAMDA

Karşılaşma ya Kudüs ya da Haifa şehrinde düzenlenecek. Arjantin Milli Takımı, yapacağı hazırlık maçı çerçevesinde Kudüs ziyaretinde de bulunacak. Tangocuların yıldız isimlerinin şehirdeki kutsal mekanları ziyaret etmesi bekleniyor. Arjantin daha önce de Dünya Kupaları öncesinde bir çok kez İsrail'in yolunu tutmuş, Messi ayrıca Barcelona ile de ziyaretler gerçekleştirmişti.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Arjantin-İsrail  Maçında  Messi  Oynarsa  Tangocular  3  Milyon  Dolar  Kazanacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER