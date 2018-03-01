Arjantin Milli Takımı, Dünya Kupası öncesi hazırlıkları kapsamında İsrail ile özel bir karşılaşma yapacak. İki ülkenin futbol federasyonlarının temsilcilerinin dün yaptıkları görüşmeden anlaşma çıktığı ve iki ülke milli takımlarının 9 Haziran'da İsrail'de karşı karşıya gelecekleri bildirildi. Tangocular, Dünya Kupası'nda İzlanda karşısında çıkacakları ilk maçın bir hafta öncesinde İsrail karşısında son sınavını verecek.

EN AZ 60 DAKİKA SAHADA OLACAK

İsrail basınına göre, iki ülke federasyonu arasında varılan anlaşma uyarınca, Arjantin Futbol Federasyonu bu maç için 3 milyon doları kasasına koyacak. Yine federasyonların anlaşması gereğince Lionel Messi, bu maçta en az 60 dakikada sahada kalacak.

ÖNCE BARCELONA, SONRA İSRAİL

Tangocular Rusya'daki dev turnuva öncesinde Barcelona'da kampa girecek. Ardından buradan üç saatlik bir uçak yolculuğuyla Ortadoğu ülkesine geçecek. İsrail'deki karşılaşmanın ardından kafile Rusya'ya geçerek, 14 Haziran'da başlayacak Dünya Kupası öncesi kalacağı yere yerleşecek.

KUDÜS ZİYARETİ DE PROGRAMDA

Karşılaşma ya Kudüs ya da Haifa şehrinde düzenlenecek. Arjantin Milli Takımı, yapacağı hazırlık maçı çerçevesinde Kudüs ziyaretinde de bulunacak. Tangocuların yıldız isimlerinin şehirdeki kutsal mekanları ziyaret etmesi bekleniyor. Arjantin daha önce de Dünya Kupaları öncesinde bir çok kez İsrail'in yolunu tutmuş, Messi ayrıca Barcelona ile de ziyaretler gerçekleştirmişti.

Kaynak: haberinburada