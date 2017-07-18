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Arjantin'de Maçı Çeken Drone'u Konfetiyle Aşağıya Düşürdüler

ARJANTİN'DE MAÇI ÇEKEN DRONE'U KONFETİYLE AŞAĞIYA DÜŞÜRDÜLER

Arjantin'deki Gimnasia de Mendoza-Mitre maçında taraftarlar, karşılaşmayı çeken drone'u tribünden attıkları konfetiyle aşağıya düşürdüler.

Tarih : 18 Temmuz 2017, 20:20
Puan Ver : Arjantin'de Maçı Çeken Drone'u Konfetiyle Aşağıya Düşürdüler(5/10)1

Arjantin'de oynanan maçta ilginç bir olay yaşandı. Maç öncesi şov amacıyla uçurulan bir drone, tribünden atılan konfetiyle aşağıya düşürüldü.

TAM 12'DEN VURDULARGimnasia de Mendoza ile Mitre arasında oynanan maçta yaşanan bu olay şaşkınlıkla karşılanırken, taraftarın hedefi tam 12'den vurması dikkat çekti. Bu ilginç olayda kimsenin yaralanmamış olması sevindirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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