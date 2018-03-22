Arjantin'in köklü kulüplerinden Independiente'nin genç takım oyuncularının, bazı hakemlere ve zengin kişilere para karşılığı satıldığı iddiası ülkeyi karıştırdı.

Arjantin'in ünlü futbol takımlarından Independiante'nin genç takımı hakkında skandal bir iddia ortaya atıldı. Yaşları 14 ile 16 arasında değişen futbolcuların, para karşılığında zengin insanlarla seks yapmaya zorlandıkları iddia edildi.

Arjantin'i sarsan olay, genç futbolculardan birinin olayı psikoloğa anlatmasıyla ortaya çıktı. Yetkililerin anında soruşturma başlattığı olayın ilk halkası ise genç takım koordinatörü Fernando Beron.

PARA KARŞILIĞINDA CİNSEL TACİZE UĞRADILAR

Ülke basınında yer alan haberlere göre, son dört ayda, kulübün gençlik ekibinden yaklaşık 20 futbolcunun bir pedofil seks halkasının parçası olarak kullanıldığı öne sürülüyor. Genç sporcuların Buenos Aires'teki lüks apartmanlarda para karşılığı cinsel tacize uğradıkları ifade edildi.

Genellikle yaşlı ve zengin kişilerle birlikte olmaya zorlanan futbolcuların seks karşılığında 35 pound aldığı ve genç takım seviyesinde görev yapan bazı hakemlerin de bu zincirin içinde olduğu belirtildi.

Konu hakkında açıklama yapan Independiente kulübü avukatı Daniel Llermanos, "Bir psikolog ve futbolcu arasında yapılan görüşme sonrasında bir soruşturma başlatıldı. Çok hassas bir durum ve bazı insanlar tarafından medyada kötüye kullanılabilir" ifadelerini kullandı.

Arjantin ekibi konuyla ilgili ise henüz resmi bir açıklama yapmazken soruşturmayı sürdüren yetkililer başka kulüplerin de bu olaya dahil olup olmadığını araştırmaya başladı. (Skor)

Kaynak: haberinburada