ARJANTİN'İN KAYIP DENİZALTISINI ARAMAKTAN VAZGEÇİLDİ
Arjantin donanması, 44 mürettebatıyla birlikte iki hafta önce kaybolan denizaltıyı kurtarma görevine son verdi ancak mürettebatı arama çalışmaları devam edecek.
Donanma sözcüsü Enrique Balbi "Tüm yoğun çabalara rağmen, denizaltının yerini tespit etmek mümkün olmadı" dedi. ARA San Juan denizaltısı ile son iletişim 15 Kasım'da kurulmuştu.
ACİL DÖNÜŞ EMRİ VERİLMİŞTİ
Mürettebatı kurtarma umutları, denizaltının bilinen son konumunun 60 kilometre kuzeyinde tespit edilen patlama sesi ile giderek azalmıştı. Arama çalışmalarına denizaltıyla son haberleşilen bölgede, deniz tabanında devam edilecek.
Denizaltı kaybolduğunda, Güney Amerika'nın en güneyindeki Ushuaia bölgesindeki rutin görevinden, Buenos Aires'in güneyindeki Mar del Plata limanına geri dönüyordu.
Donanma Komutanı Gabriel Galeazzi, denizaltının su yüzeyine çıktığını ve denizaltı pillerinde bir kısa devre arızası bildirdiğini açıklamıştı. Ardından denizaltına acilen Mar del Plata'daki limana dönmesi emri verildi.
SON MESAJDA İYİYİZ DEMİŞLERDİ
15 Kasım'daki son mesajlaşmada denizaltının kaptanı tüm mürettebatın iyi olduğunu bildirmişti.
İÇERİYE DOĞRU PATLAMIŞ OLABİLİR
Denizaltının kaybolmasından 8 gün sonra, Viyana merkezli Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Anlaşması Örgütü, denizaltının son radyo mesajından 4-5 saat sonra, denizaltının kaybolduğu bölgede bir patlama sesi kaydettiklerini açıkladı.
Arjantin donanması bu sesin denizaltının içeriye doğru patlama sesi olabileceğini belirtti.
44 MÜRETTEBAT VARDI
Denizaltında Pedro Martin Fernandez'in kaptanlığında 44 kişi bulunuyordu. Bunlardan biri de 35 yaşındaki Arjantin'in denizaltında görev alan ilk kadın denizcisi Eliana Maria Krawczyk'ti.
Kaynak: haberinburada
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